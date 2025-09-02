Укр Рус
2 вересня, 12:45
Лінивий яблучний штрудель: простий рецепт ароматної випічки, яка вийде навіть у дитини

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Лінивий штрудель з лаваша – рецепт, який сподобається всім зайнятим ласунам.
  • Його не дарма називають лінивим, адже десерт вимагає мінімум зусиль і приблизно 30 хвилин часу.

Штрудель з лаваша має такий же смак, як і класичний, але значно простіший у приготуванні. Цей рецепт часто називають "лінивим", бо він вимагає мінімальних зусиль і впоратися з ним зможе навіть дитина.

На тонкий лаваш викладається тушкована яблучна начинка, згортається в рулет і випікається до скоринки. Готовий десерт посипають цукровою пудрою і подають з кулькою морозива. Рецептом яблучного штруделя з лаваша ділиться 24 Канал з посиланням на Arguments.

Як приготувати яблучний штрудель з лаваша?

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 4 – 6

Інгредієнти: 
– 4 яблука; 
– 100 грамів вершкового масла; 
– 1 чайна ложка кориці; 
– 200 грамів цукру; 
– 20 грамів ванільного цукру; 
– 1 лист лаваша; 
– цукрова пудра – для присипки.

Приготування:

  1. Свіжі яблука очистьте від шкірки, виріжте серединку та наріжте товстими кільцями.
     
  2. Яблука пересипте цукром, ванільним цукром і корицею, а також додайте нарізане кубиками масло. Перекладіть суміш на сковорідку та злегка обсмажте на середньому вогні.
     
  3. Лаваш розріжте вздовж порівну, на край викладіть ароматну суміш обсмажених яблук і згорніть рулетиком. 
     
  4. Викладіть штрудель на змащене маслом деко і відправте в гарячу духовку 15 – 20 хвилин при температурі 175 градусів.
     
  5. Перед подачею гарячий штрудель можна присипати цукровою пудрою. Ідеально подавати з кулькою морозива.

Смачного!

