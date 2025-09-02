Штрудель з лаваша має такий же смак, як і класичний, але значно простіший у приготуванні. Цей рецепт часто називають "лінивим", бо він вимагає мінімальних зусиль і впоратися з ним зможе навіть дитина.

На тонкий лаваш викладається тушкована яблучна начинка, згортається в рулет і випікається до скоринки. Готовий десерт посипають цукровою пудрою і подають з кулькою морозива. Рецептом яблучного штруделя з лаваша ділиться 24 Канал з посиланням на Arguments. Читайте також За 15 хвилин і без випікання: готуємо домашній зефір, що тане в роті Як приготувати яблучний штрудель з лаваша? Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4 – 6 Інгредієнти:

– 4 яблука;

– 100 грамів вершкового масла;

– 1 чайна ложка кориці;

– 200 грамів цукру;

– 20 грамів ванільного цукру;

– 1 лист лаваша;

– цукрова пудра – для присипки. Приготування: Свіжі яблука очистьте від шкірки, виріжте серединку та наріжте товстими кільцями.

Яблука пересипте цукром, ванільним цукром і корицею, а також додайте нарізане кубиками масло. Перекладіть суміш на сковорідку та злегка обсмажте на середньому вогні.

Лаваш розріжте вздовж порівну, на край викладіть ароматну суміш обсмажених яблук і згорніть рулетиком.

Викладіть штрудель на змащене маслом деко і відправте в гарячу духовку 15 – 20 хвилин при температурі 175 градусів.

Перед подачею гарячий штрудель можна присипати цукровою пудрою. Ідеально подавати з кулькою морозива. Смачного! Що ще спекти з яблук? Яблуко – найулюбленіший і універсальний фрукт. Його використовують у різноманітних стравах, але особливо популярним є штрудель. Тонкий шар тіста огортає начинку з яблук, родзинок та горіхів, доповнену нотками кориці.

Водночас варіантом яблучної випічки номер 1 вважається шарлотка. За цим рецептом вона просто тане в роті. Бодай раз у житті її готує кожен з нас.

Також варто звернути увагу на традиційний французький яблучний пиріг "Невидимка" – цей вишуканий десерт вирізняється тонко нарізаною яблучною начинкою та скоринкою, яка майже зникає при випіканні.

Якщо ж ви любите поласувати чимось смачненьким, але не хочете споживати зайвий раз цукру, варто звернути увагу на корисні десерти. Наприклад, приготувати пиріг на основі яблучного пюре.