2 сентября, 12:45
Ленивый яблочный штрудель: простой рецепт ароматной выпечки, которая получится даже у ребенка

Марта Касиянчук
  • Ленивый штрудель из лаваша – рецепт, который понравится всем занятым сладкоежкам.
  • Его не зря называют ленивым, ведь десерт требует минимум усилий и примерно 30 минут времени.

Штрудель из лаваша имеет такой же вкус, как и классический, но значительно проще в приготовлении. Этот рецепт часто называют "ленивым", потому что он требует минимальных усилий и справиться с ним сможет даже ребенок.

На тонкий лаваш выкладывается тушеная яблочная начинка, сворачивается в рулет и выпекается до корочки. Готовый десерт посыпают сахарной пудрой и подают с шариком мороженого. Рецептом яблочного штруделя из лаваша делится 24 Канал со ссылкой на Arguments.

Как приготовить яблочный штрудель из лаваша?

  • Время: 30 минут
  • Порции: 4 – 6

Ингредиенты: 
– 4 яблока; 
– 100 граммов сливочного масла; 
– 1 чайная ложка корицы; 
– 200 граммов сахара; 
– 20 граммов ванильного сахара; 
– 1 лист лаваша; 
– сахарная пудра – для присыпки.

Приготовление:

  1. Свежие яблоки очистите от кожуры, вырежьте серединку и нарежьте толстыми кольцами.
     
  2. Яблоки пересыпьте сахаром, ванильным сахаром и корицей, а также добавьте нарезанное кубиками масло. Переложите смесь на сковородку и слегка обжарьте на среднем огне.
     
  3. Лаваш разрежьте вдоль поровну, на край выложите ароматную смесь обжаренных яблок и сверните рулетиком. 
     
  4. Выложите штрудель на смазанный маслом противень и отправьте в горячую духовку 15 – 20 минут при температуре 175 градусов.
     
  5. Перед подачей горячий штрудель можно присыпать сахарной пудрой. Идеально подавать с шариком мороженого.

Приятного аппетита!

Что еще испечь из яблок?

  • Яблоко – самый любимый и универсальный фрукт. Его используют в различных блюдах, но особенно популярным является штрудель. Тонкий слой теста окутывает начинку из яблок, изюма и орехов, дополненную нотками корицы.
  • В то же время вариантом яблочной выпечки номер 1 считается шарлотка. По этому рецепту она просто тает во рту. Хотя бы раз в жизни ее готовит каждый из нас.
  • Также стоит обратить внимание на традиционный французский яблочный пирог "Невидимка" – этот изысканный десерт отличается тонко нарезанной яблочной начинкой и корочкой, которая почти исчезает при выпекании.
  • Если же вы любите полакомиться чем-то вкусненьким, но не хотите потреблять лишний раз сахара, стоит обратить внимание на полезные десерты. Например, приготовить пирог на основе яблочного пюре.