16 вересня, 20:33
2

Недарма їх всі обожнюють: як смачно приготувати лисички

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Осінь – це час для приготування улюблених лисичок.
  • Для смачних лисичок потрібні прості інгредієнти та трішки старання.

Осіння пора – чудова можливість насолодитися улюбленими грибочками. Для цього треба так мало: лише трішки старання та прості інгредієнти.

Лисички – це дуже універсальні гриби, які можна подавати з чим завгодно. Макарони, картопля, галушки – вони смакуватимуть однаково добре. 24 Канал пропонує приготувати їх за рецептом порталу NV.food. 

Як правильно варити лисички? 

Як радить портал Beszamel, на 1 кілограм лисичок треба 3 літри води з 1 чайною ложкою солі. Саме завдяки солі гриби залишаться твердими. 

Варимо 3 хвилин, потім зливаємо холодною водою та обсушуємо. 

Як приготувати лисички у вершковому соусі

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
–  1 кілограм лисичок;
– 2 яйця;
– 1 цибуля-порей;
– 1 зубчик часнику;
– 5 гілочок петрушки;
– 50 грамів вершкового масла;
– 100 грамів вершків;
– 100 грамів сметани;
– сіль та перець до смаку.

Приготування

  1. Цибулю-порей нарізаємо й обсмажуємо на вершковому маслі до м’якості.
  2. Додаємо подрібнені гриби разом із часником і готуємо, постійно помішуючи, доки вони не стануть готовими.
  3. Потім вводимо спеції, яйця, вершки та сметану, доводимо суміш до легкого кипіння.
  4. Перед подачею посипаємо страву свіжою зеленню.
  5. Подаємо з білим хлібом або гарніром. 

Смачного!

Чим заправити салат до лисичок? 

  • Домашній майонез – чудова альтернатива магазинним виробам.
  • Ви можете його зробити навіть з 1 яйця.
  • Домашній соус подарує значно глибший смаковий відтінок. 