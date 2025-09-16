Осенняя пора – прекрасная возможность насладиться любимыми грибочками. Для этого надо так мало: лишь немного старания и простые ингредиенты.

Лисички – это очень универсальные грибы, которые можно подавать с чем угодно. Макароны, картофель, клецки – они будут смаковать одинаково хорошо. 24 Канал предлагает приготовить их по рецепту портала NV.food.

Как правильно варить лисички?



Как советует портал Beszamel, на 1 килограмм лисичек надо 3 литра воды с 1 чайной ложкой соли. Именно благодаря соли грибы останутся твердыми.



Варим 3 минут, затем сливаем холодной водой и обсушиваем.

Как приготовить лисички в сливочном соусе

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм лисичек;

– 2 яйца;

– 1 лук-порей;

– 1 зубчик чеснока;

– 5 веточек петрушки;

– 50 граммов сливочного масла;

– 100 граммов сливок;

– 100 граммов сметаны;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Лук-порей нарезаем и обжариваем на сливочном масле до мягкости. Добавляем измельченные грибы вместе с чесноком и готовим, постоянно помешивая, пока они не станут готовыми. Затем вводим специи, яйца, сливки и сметану, доводим смесь до легкого кипения. Перед подачей посыпаем блюдо свежей зеленью. Подаем с белым хлебом или гарниром.

Приятного аппетита!

