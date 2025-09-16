Укр Рус
Недаром их все обожают: как вкусно приготовить лисички
16 сентября, 20:33
2

Недаром их все обожают: как вкусно приготовить лисички

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Осень – это время для приготовления любимых лисичек.
  • Для вкусных лисичек нужны простые ингредиенты и немного старания.

Осенняя пора – прекрасная возможность насладиться любимыми грибочками. Для этого надо так мало: лишь немного старания и простые ингредиенты.

Лисички – это очень универсальные грибы, которые можно подавать с чем угодно. Макароны, картофель, клецки – они будут смаковать одинаково хорошо. 24 Канал предлагает приготовить их по рецепту портала NV.food. 

Как правильно варить лисички? 

Как советует портал Beszamel, на 1 килограмм лисичек надо 3 литра воды с 1 чайной ложкой соли. Именно благодаря соли грибы останутся твердыми. 

Варим 3 минут, затем сливаем холодной водой и обсушиваем.

Как приготовить лисички в сливочном соусе

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 1 килограмм лисичек;
– 2 яйца;
– 1 лук-порей;
– 1 зубчик чеснока;
– 5 веточек петрушки;
– 50 граммов сливочного масла;
– 100 граммов сливок;
– 100 граммов сметаны;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Лук-порей нарезаем и обжариваем на сливочном масле до мягкости.
  2. Добавляем измельченные грибы вместе с чесноком и готовим, постоянно помешивая, пока они не станут готовыми.
  3. Затем вводим специи, яйца, сливки и сметану, доводим смесь до легкого кипения.
  4. Перед подачей посыпаем блюдо свежей зеленью.
  5. Подаем с белым хлебом или гарниром.

Приятного аппетита!

Чем заправить салат к лисичкам?

  • Домашний майонез – отличная альтернатива магазинным изделиям.
  • Вы можете его сделать даже из 1 яйца.
  • Домашний соус подарит значительно более глубокий вкусовой оттенок.