Цей салат господині збираються готувати ціле літо: усе смаки сезону в одній тарілці

Літо – це чудова нагода насолодитися улюбленими овочами. А яким буде результат, якщо поєднати усі улюблені інгредієнти!

Цей салат вам точно захочеться готувати через день. Він простий у виконанні та поєднує улюблені інгредієнти, тож смак буде чудовим, розповідає портал "Господинька".

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Як приготувати літній салат?

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 огірки;

– 2 варені яйця;

– 2 помідори;

– 200 грамів ковбаси;

– 150 грамів твердого сиру;

– пучок кропу;

– 3 столові ложки майонезу;

– сіль та перець до смаку.

Чудова ідея для літа / Фото "Господинька"

Приготування: