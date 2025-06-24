Ситно, смачно й автентично: як приготувати флячки
- Флячки – традиційна галицька страва, яка походить з Польщі.
- Основні інгредієнти: яловичий або телячий рубець, курячий бульйон, овочі, вершкове масло, спеції.
Галицька кухня завжди славилася своїм колоритом. Флячки – це та страва, яку ви точно повинні спробувати відтворити.
Ця страва прийшла на Галичину з Польщі, й відтоді залишилася важливим кулінарним надбанням місцевих господинь. Як приготувати колоритну та автентичну страву – розповідає 24 Канал.
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Рецепт флячок
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 1 кілограм яловичого або телячого чищеного рубця;
– 1,5 літра курячого бульйону;
– 2 цибулі;
– 2 моркви;
– 200 грамів селери;
– 30 грамів вершкового масла 82%;
– мускатний горіх;
– сушений майоран;
– рослинна олія;
– сіль;
– перець.
Приготування:
Наріжте рубець смужками та занурте в киплячу воду на 5 – 7 хвилин. Після цього злийте рідину й ретельно промийте рубець під проточною водою.
У каструлі доведіть до кипіння курячий бульйон. Промитий рубець перекладіть у бульйон і дайте закипіти.
Тим часом дрібно наріжте цибулю. Моркву та селеру очистьте, натріть на великій тертці й обсмажте овочі на сковороді з олією 5 – 7 хвилин.
Перекладіть овочеву засмажку до каструлі з рубцем. Приправте спеціями на свій смак, обережно перемішайте, варіть ще 5 хвилин.
Зніміть з вогню, накрийте кришкою й дайте настоятись 10 – 15 хвилин.
Подавайте страву гарячою з улюбленим хлібом.
Смачного!
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