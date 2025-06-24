Ця страва прийшла на Галичину з Польщі, й відтоді залишилася важливим кулінарним надбанням місцевих господинь. Як приготувати колоритну та автентичну страву – розповідає 24 Канал.

Не пропустіть Він дійсно існує: як зробити освіжаючий лимонад з черешень – ви мусите спробувати цей напій

Інгредієнти:

– 1 кілограм яловичого або телячого чищеного рубця;

– 1,5 літра курячого бульйону;

– 2 цибулі;

– 2 моркви;

– 200 грамів селери;

– 30 грамів вершкового масла 82%;

– мускатний горіх;

– сушений майоран;

– рослинна олія;

– сіль;

– перець.

Приготування:

Наріжте рубець смужками та занурте в киплячу воду на 5 – 7 хвилин. Після цього злийте рідину й ретельно промийте рубець під проточною водою.

У каструлі доведіть до кипіння курячий бульйон. Промитий рубець перекладіть у бульйон і дайте закипіти.

Тим часом дрібно наріжте цибулю. Моркву та селеру очистьте, натріть на великій тертці й обсмажте овочі на сковороді з олією 5 – 7 хвилин.

Перекладіть овочеву засмажку до каструлі з рубцем. Приправте спеціями на свій смак, обережно перемішайте, варіть ще 5 хвилин.

Зніміть з вогню, накрийте кришкою й дайте настоятись 10 – 15 хвилин.