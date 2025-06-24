Это блюдо пришло на Галичину из Польши, и с тех пор осталось важным кулинарным достоянием местных хозяек. Как приготовить колоритное и аутентичное блюдо – рассказывает 24 Канал.

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Рецепт флячек

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 1 килограмм говяжьего или телячьего чищеного рубца;

– 1,5 литра куриного бульона;

– 2 лука;

– 2 моркови;

– 200 граммов сельдерея;

– 30 граммов сливочного масла 82%;

– мускатный орех;

– сушеный майоран;

– растительное масло;

– соль;

– перец.

Приготовление:

Нарежьте рубец полосками и погрузите в кипящую воду на 5 – 7 минут. После этого слейте жидкость и тщательно промойте рубец под проточной водой. В кастрюле доведите до кипения куриный бульон. Промытый рубец переложите в бульон и дайте закипеть. Тем временем мелко нарежьте лук. Морковь и сельдерей очистите, натрите на крупной терке и обжарьте овощи на сковороде с маслом 5 – 7 минут. Переложите овощную зажарку в кастрюлю с рубцом. Приправьте специями по своему вкусу, осторожно перемешайте, варите еще 5 минут. Снимите с огня, накройте крышкой и дайте настояться 10 – 15 минут. Подавайте блюдо горячим с любимым хлебом.

Приятного аппетита!

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