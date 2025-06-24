Это блюдо пришло на Галичину из Польши, и с тех пор осталось важным кулинарным достоянием местных хозяек. Как приготовить колоритное и аутентичное блюдо – рассказывает 24 Канал.
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Рецепт флячек
- Время: 45 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 1 килограмм говяжьего или телячьего чищеного рубца;
– 1,5 литра куриного бульона;
– 2 лука;
– 2 моркови;
– 200 граммов сельдерея;
– 30 граммов сливочного масла 82%;
– мускатный орех;
– сушеный майоран;
– растительное масло;
– соль;
– перец.
Приготовление:
Нарежьте рубец полосками и погрузите в кипящую воду на 5 – 7 минут. После этого слейте жидкость и тщательно промойте рубец под проточной водой.
В кастрюле доведите до кипения куриный бульон. Промытый рубец переложите в бульон и дайте закипеть.
Тем временем мелко нарежьте лук. Морковь и сельдерей очистите, натрите на крупной терке и обжарьте овощи на сковороде с маслом 5 – 7 минут.
Переложите овощную зажарку в кастрюлю с рубцом. Приправьте специями по своему вкусу, осторожно перемешайте, варите еще 5 минут.
Снимите с огня, накройте крышкой и дайте настояться 10 – 15 минут.
Подавайте блюдо горячим с любимым хлебом.
Приятного аппетита!
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