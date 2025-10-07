Українська кухня багата на шедеври, тож завше варто давати місце експериментам та оригінальним рецептам. Наприклад, малімони з Полісся точно заслуговують на те, аби увійти у ваше кулінарне сьогодення.

Рецептів дерунів, як і борщу, існує просто безліч. І подекуди міняється навіть назва! Наприклад, на Поліссі готують малімони – власну версію дерунів, яку вам точно варто спробувати, радить 24 Канал з посиланням на портал Shuba.

Особливий секрет малімонів – картопляне пюре у списку інгредієнтів. Саме вона надає страві пухкості, повідомляє портал "Полісся.News".

Як приготувати малімони?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм картоплі;

– 3 цибулі;

– 3 столові ложки борошна;

– 300 грамів картопляного пюре;

– 2 столові ложки сметани;

– 1 чайна ложка солі;

– олія для смаження.

Приготування:

Картоплю почистіть і натріть на дрібній тертці. Цибулю також почистіть і подрібніть тим самим способом. До картопляної маси додайте сіль, сметану, борошно й добре перемішайте ложкою, щоб утворилася однорідна суміш. Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю олії. Викладайте ложкою порції тіста та обсмажуйте з обох боків до золотистої скоринки.

Смачного!

