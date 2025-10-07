Укр Рус
7 жовтня, 23:10
Ця версія дерунів вас вразить в саме серденько: як зробити поліські малімони

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Малімони з Полісся є цікавим варіантом дерунів в українській кухні.
  • Вони заслуговують на увагу та можуть стати частиною кулінарного сьогодення.

Українська кухня багата на шедеври, тож завше варто давати місце експериментам та оригінальним рецептам. Наприклад, малімони з Полісся точно заслуговують на те, аби увійти у ваше кулінарне сьогодення.

Рецептів дерунів, як і борщу, існує просто безліч. І подекуди міняється навіть назва! Наприклад, на Поліссі готують малімони – власну версію дерунів, яку вам точно варто спробувати, радить 24 Канал з посиланням на портал Shuba

Зверніть увагу! 

Особливий  секрет малімонів – картопляне пюре у списку інгредієнтів. Саме вона надає страві пухкості, повідомляє портал "Полісся.News".

Як приготувати малімони? 

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 1 кілограм картоплі;
– 3 цибулі;
– 3 столові ложки борошна;
– 300 грамів картопляного пюре;
– 2 столові ложки сметани;
– 1 чайна ложка солі;
– олія для смаження. 

Приготування

  1. Картоплю почистіть і натріть на дрібній тертці.
  2. Цибулю також почистіть і подрібніть тим самим способом.
  3. До картопляної маси додайте сіль, сметану, борошно й добре перемішайте ложкою, щоб утворилася однорідна суміш.
  4. Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю олії.
  5. Викладайте ложкою порції тіста та обсмажуйте з обох боків до золотистої скоринки.

Смачного!

