Ця версія дерунів вас вразить в саме серденько: як зробити поліські малімони
- Малімони з Полісся є цікавим варіантом дерунів в українській кухні.
- Вони заслуговують на увагу та можуть стати частиною кулінарного сьогодення.
Українська кухня багата на шедеври, тож завше варто давати місце експериментам та оригінальним рецептам. Наприклад, малімони з Полісся точно заслуговують на те, аби увійти у ваше кулінарне сьогодення.
Рецептів дерунів, як і борщу, існує просто безліч. І подекуди міняється навіть назва! Наприклад, на Поліссі готують малімони – власну версію дерунів, яку вам точно варто спробувати, радить 24 Канал з посиланням на портал Shuba.
Зверніть увагу!
Особливий секрет малімонів – картопляне пюре у списку інгредієнтів. Саме вона надає страві пухкості, повідомляє портал "Полісся.News".
Як приготувати малімони?
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм картоплі;
– 3 цибулі;
– 3 столові ложки борошна;
– 300 грамів картопляного пюре;
– 2 столові ложки сметани;
– 1 чайна ложка солі;
– олія для смаження.
Приготування:
- Картоплю почистіть і натріть на дрібній тертці.
- Цибулю також почистіть і подрібніть тим самим способом.
- До картопляної маси додайте сіль, сметану, борошно й добре перемішайте ложкою, щоб утворилася однорідна суміш.
- Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю олії.
- Викладайте ложкою порції тіста та обсмажуйте з обох боків до золотистої скоринки.
Смачного!
