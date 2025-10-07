Украинская кухня богата на шедевры, поэтому всегда стоит давать место экспериментам и оригинальным рецептам. Например, малимоны из Полесья точно заслуживают того, чтобы войти в ваше кулинарное настоящее.

Рецептов дерунов, как и борща, существует просто множество. И иногда меняется даже название! Например, на Полесье готовят малимоны – собственную версию дерунов, которую вам точно стоит попробовать, советует 24 Канал со ссылкой на портал Shuba.

Особый секрет малимонов – картофельное пюре в списке ингредиентов. Именно она придает блюду воздушности, сообщает портал "Полісся.News".

Как приготовить малимоны?

Время : 1 час

: 1 час Порции: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм картофеля;

– 3 лука;

– 3 столовые ложки муки;

– 300 граммов картофельного пюре;

– 2 столовые ложки сметаны;

– 1 чайная ложка соли;

– масло для жарки.

Приготовление:

Картофель почистите и натрите на мелкой терке. Лук также почистите и измельчите тем же способом. К картофельной массе добавьте соль, сметану, муку и хорошо перемешайте ложкой, чтобы образовалась однородная смесь. Разогрейте сковородку с небольшим количеством масла. Выкладывайте ложкой порции теста и обжаривайте с обеих сторон до золотистой корочки.

Приятного аппетита!

