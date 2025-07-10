Розкішний порятунок у спеку: готуємо малиновий сорбет за 15 хвилин
- Малиновий сорбет стане порятунком у спекотну погоду.
- Для його приготування потрібно лише 3 інгредієнти.
Холодний сорбет стане справжнім порятунком у спекотну погоду. А ще його обожнюють як дорослі, так і діти.
Малиновий сорбет – це куди краще та корисніше, аніж магазинне морозиво, в якому чимало цукру. Та й готувати його швидше, аніж сходити до найближчого супермаркету. Як зробити десерт, який врятує від спеки – розповідає 24 Канал з посиланням на портал Shuba.
До теми І на роботу, і на прогулянку: найкращий дієтичний пудинг з чорниці та чіа
Рецепт малинового сорбету
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 300 грамів малини;
– 0,5 лимона;
– 80 грамів меду.
Приготування:
Малину ретельно промиваємо, видаляємо плодоніжки й даємо ягодам обсохнути. З половини лимона знімаємо цедру та вичавлюємо сік.
У чашу блендера кладемо підсушену малину, додаємо мед і свіжовичавлений лимонний сік. Збиваємо до однорідної консистенції.
Отриману масу переливаємо у ємність і ставимо в морозильну камеру приблизно на півтори години.
Через 45 хвилин дістаємо масу й ретельно перемішуємо, щоб запобігти утворенню великих кристалів льоду.
Готовий сорбет розкладаємо по креманках і прикрашаємо лимонною цедрою.
Смачного!
Солодка і пʼянка: простий рецепт вишнівки.