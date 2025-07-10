Розкішний порятунок у спеку: готуємо малиновий сорбет за 15 хвилин

Холодний сорбет стане справжнім порятунком у спекотну погоду. А ще його обожнюють як дорослі, так і діти.

Малиновий сорбет – це куди краще та корисніше, аніж магазинне морозиво, в якому чимало цукру. Та й готувати його швидше, аніж сходити до найближчого супермаркету. Як зробити десерт, який врятує від спеки – розповідає 24 Канал з посиланням на портал Shuba.

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Рецепт малинового сорбету

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 300 грамів малини;

– 0,5 лимона;

– 80 грамів меду.

Приготування:

Малину ретельно промиваємо, видаляємо плодоніжки й даємо ягодам обсохнути. З половини лимона знімаємо цедру та вичавлюємо сік. У чашу блендера кладемо підсушену малину, додаємо мед і свіжовичавлений лимонний сік. Збиваємо до однорідної консистенції. Отриману масу переливаємо у ємність і ставимо в морозильну камеру приблизно на півтори години. Через 45 хвилин дістаємо масу й ретельно перемішуємо, щоб запобігти утворенню великих кристалів льоду. Готовий сорбет розкладаємо по креманках і прикрашаємо лимонною цедрою.

Смачного!

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