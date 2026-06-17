За день огірки будуть хрусткіші, ніж за місяць: новий рецепт у мінералці

Малосольні огірочки стануть чудовим додатком до будь-якої трапези. І зробити хрустку закуску можна буквально за день.

Головне у малосольних огірочках – характерна хрусткість, яка додасть трапезі особливого настрою. З рецептом у мінеральній воді від Recipe for happiness у вас точно все вдасться на найвищому рівні. Читайте також Лише пів ложки – і макарони ніколи не злипнуться: секрет, який приховують італійці Як зробити малосольні огірочки у мінералці? Інгредієнти на 3-х літрову банку:

– огірки;

– 2 столові ложки солі;

– 1,5 літра мінералки;

– ароматні трави (хрін, листя вишні, смородини, зонтики кропу, петрушки, селера, часник, духмяний перець). Ідеальна закуска без зусиль: дивіться відео Приготування: Промиті огірки замочіть у холодній воді на 1 – 2 години, після чого зріжте з них хвостики з обох боків, щоб маринад краще проникав усередину. На дно глибокої скляної або емальованої ємності викладіть половину підготовленої зелені: чисте листя хрону, вишні, смородини, селеру, петрушку, парасольки кропу та кілька розрізаних уздовж зубчиків часнику разом із горошинами духмяного перцю. Зверху щільно розкладіть огірки, а потім накрийте їх другою половиною ароматних трав і часнику. В окремому посуді ретельно розчиніть 2 столові ложки солі у невеликій кількості мінеральної води, після чого вилийте цю суміш до огірків і додайте решту з 1,5 літра сильногазованої мінералки так, щоб рідина повністю покривала плоди. Накрийте ємність тарілкою або кришкою і залиште при кімнатній температурі на 12 – 14 годин. Готові малосольні огірочки перекладіть для зберігання в холодильник, де вони стануть ще смачнішими та хрумкішими.