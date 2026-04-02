Ідеальний шашлик: покроковий рецепт маринаду, який хвалитимуть усі гості

У шашлику важливий не тільки соковитий шматок м’яса, але й у чому саме його маринували. Бо навіть добрий ошийок легко зробити звичайним, якщо прогадати з простими речами – сіллю, цибулею і спеціями.

Часто найкраще працює не складний маринад із десятка інгредієнтів, а кілька точних компонентів, які не перебивають смак м’яса, повідомляє Вікторія Козіна у тіктоці. Наприклад, цибуля досі залишається одним із найвдаліших варіантів – вона дає соковитість, м’якість і чудовий аромат.

У чому маринувати шашлик?

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1,5 кілограма ошийка;

– 500 грамів цибулі;

– 1,5 чайної ложки солі;

– 3 столові ложки олії;

– 1,5 чайної ложки спецій до м’яса;

– паприка до смаку;

– чорний мелений перець до смаку.

Ідеальний маринад для шашлику: дивіться відео

Приготування:

Ошийок наріжте не надто дрібними шматочками й перекладіть у глибоку ємність. Додайте сіль, паприку, чорний мелений перець і спеції до м’яса. Окремо всипте закарпатські спеції, до складу яких входять розмарин, чебрець та інші ароматні трави. Цибулю натріть на тертці й додайте до м’яса. Саме вона робить маринад особливо вдалим, добре просочує шматочки та допомагає м’ясу стати м’якшим. Після цього все ретельно вимішайте руками, щоб спеції й цибуля рівномірно покрили кожен шматок. Наприкінці влийте олію й ще раз добре перемішайте. Підготовлене м’ясо поставте маринуватися на ніч, щоб воно встигло добре просочитися смаками та ароматами.

Як замаринувати будь-яке м'ясо?

Маринад варто підбирати під конкретне м’ясо, радить Євген Клопотенко. Якщо шматок сухуватий, йому потрібен маринад, який допоможе втримати вологу – наприклад, з олією, цибулею або розсолом. Якщо м’ясо жорстке варто обрати: гірчицю, ківі, цибулевий сік або кисломолочні продукти, які поступово пом’якшують волокна. Саме тому універсального маринаду не існує.

Для сухого м’яса важливо додати соковитості, для жорсткого – зробити його м’якшим, а для якісного свіжого шматка іноді справді досить лише солі та перцю.

Звернімо увагу! Щоб м’ясо добре промаринувалося, його краще одразу нарізати невеликими шматочками приблизно однакового розміру.

Перед маринуванням бажано, щоб м’ясо не було надто холодним. Якщо воно має кімнатну температуру, маринад починає діяти швидше, а спеції та інші інгредієнти краще проникають усередину.

