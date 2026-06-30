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30 червня, 13:30
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Нова найкраща закуска літа: маринуємо моркву до шашлику та інших страв

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Морква – це не лише додаток до засмажки або салату. Трішки зусиль – і вона перетворюється просто на просто неймовірну закуску!

Маринована морква має усі шанси на те, щоб стати вашою улюбленою закускою на це літо. Вона ідеально смакує з будь-якими стравами та чудово доповнить відпочинок на природі, розповідає інстаграм karina_solodka

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Як замаринувати моркву? 

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти: 
– 2 – 3 моркви;
– кріп;
– часник;
– за бажанням можна додати імбир, петрушку, гострий перець;
маринад на банку 0,5 літра: 
– 125 мілілітрів яблучного оцту;
– 275 мілілітрів води;
– 1 столова ложка меду;
– сіль. 

Нова закуска стане вашою улюбленою: дивіться відео 

Приготування

  1. Ретельно помийте та очистіть моркву від шкірки.
  2. Наріжте її акуратними подовженими паличками.
  3. Подрібніть додаткові компоненти на свій смак (наприклад, посічіть часник та свіжий кріп).
  4. Утрамбуйте овочі у банку, намагайтеся заповнити місткість якомога щільніше.
  5. Для розсолу змішайте в сотейнику або каструлі воду, оцет, мед і сіль.
  6. Доведіть суміш до кипіння, ретельно розмішайте до повного розчинення і залийте гарячим маринадом моркву.
  7. Закрийте банку та залишіть її в холодильнику на всю ніч для маринування.

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