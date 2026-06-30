30 червня, 13:30
Нова найкраща закуска літа: маринуємо моркву до шашлику та інших страв
Морква – це не лише додаток до засмажки або салату. Трішки зусиль – і вона перетворюється просто на просто неймовірну закуску!
Маринована морква має усі шанси на те, щоб стати вашою улюбленою закускою на це літо. Вона ідеально смакує з будь-якими стравами та чудово доповнить відпочинок на природі, розповідає інстаграм karina_solodka.
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Як замаринувати моркву?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 – 3 моркви;
– кріп;
– часник;
– за бажанням можна додати імбир, петрушку, гострий перець;
маринад на банку 0,5 літра:
– 125 мілілітрів яблучного оцту;
– 275 мілілітрів води;
– 1 столова ложка меду;
– сіль.
Нова закуска стане вашою улюбленою: дивіться відео
Приготування:
- Ретельно помийте та очистіть моркву від шкірки.
- Наріжте її акуратними подовженими паличками.
- Подрібніть додаткові компоненти на свій смак (наприклад, посічіть часник та свіжий кріп).
- Утрамбуйте овочі у банку, намагайтеся заповнити місткість якомога щільніше.
- Для розсолу змішайте в сотейнику або каструлі воду, оцет, мед і сіль.
- Доведіть суміш до кипіння, ретельно розмішайте до повного розчинення і залийте гарячим маринадом моркву.
- Закрийте банку та залишіть її в холодильнику на всю ніч для маринування.