Хрусткі та оригінальні: рецепт кабачків на зиму, від яких в захваті всі господині
6 вересня, 10:46
2

Хрусткі та оригінальні: рецепт кабачків на зиму, від яких в захваті всі господині

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Кабачки – це закуска, яка легко готується і підходить для зимового зберігання.
  • Для маринування найкраще підходять молоді та соковиті кабачки.

Кабачки – це та закуска, яка точно стане доречною на вашому столі зимою. Цей овоч завжди легкий у приготуванні, тож вам навіть не доведеться особливо старатися.

Закуска з кабачків здатна збагатити будь-яку трапезу й ніколи довго не затримується на столі. А для вас це чудова нагода зробити великі запаси, не витрачаючи багато часу та зусиль, розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media

Цікаво Місячний календар закруток на вересень

Які кабачки обрати? 


Найкраще для маринування підійдуть молоді і соковиті кабачки, так вони вийдуть не тільки смачними, а й хрусткими. 

Як зробити мариновані кабачки? 

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 2 літри

Інгредієнти
– 1,5 кілограма кабачків;
– 3 – 4 зубчики часнику;
– 1 столова ложка солі;
– 1 чайна ложка меленого перцю;
– 3 столові ложки цукру;
– 120 мілілітрів олії;
– 100 мілілітрів оцту;
– 1 гострий перець;
– кріп та петрушка до смаку. 

Приготування

  1. Кабачки миємо та нарізаємо брусочками. Можна різати й інакше, але такий варіант зручний і для приготування, і для подальшого вживання.
  2. Складаємо нарізані кабачки в миску, додаємо решту інгредієнтів. Зелень дрібно нарізаємо ножем, часник пропускаємо через прес або теж подрібнюємо ножем.
  3. Перемішуємо все разом і залишаємо на столі приблизно на 3 години, періодично перемішуючи. За цей час кабачки виділяють достатньо соку, який утворює маринад.
  4. Потім перекладаємо підготовлені кабачки в стерильні банки, зазвичай літрові.
  5. Банки прикриваємо кришками, ставимо в каструлю для стерилізації. На дно каструлі кладемо рушник, щоб банки не тріснули.
  6. Наливаємо теплу воду до "плічок" банок і стерилізуємо 20 хвилин від моменту появи бульбашок на дні.
  7. Щільно закручуємо кришки та ставимо банки під теплу ковдру до повного охолодження.

Смачного!

