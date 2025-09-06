Укр Рус
6 сентября, 10:46
Хрустящие и оригинальные: рецепт кабачков на зиму, от которых в восторге все хозяйки

Лилия Имбировская-Сиваковская

  • Кабачки – это закуска, которая легко готовится и подходит для зимнего хранения.
  • Для маринования лучше всего подходят молодые и сочные кабачки.

Кабачки – это та закуска, которая точно станет уместной на вашем столе зимой. Этот овощ всегда легок в приготовлении, поэтому вам даже не придется особо стараться.

Закуска из кабачков способна обогатить любую трапезу и никогда долго не задерживается на столе. А для вас это прекрасная возможность сделать большие запасы, не тратя много времени и усилий, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.

Какие кабачки выбрать?


Лучше всего для маринования подойдут молодые и сочные кабачки, так они получатся не только вкусными, но и хрустящими.

Как сделать маринованные кабачки?

  • Время: 40 минут
  • Порций: 2 литра

Ингредиенты
– 1,5 килограмма кабачков;
– 3 – 4 зубчика чеснока;
– 1 столовая ложка соли;
– 1 чайная ложка молотого перца;
– 3 столовые ложки сахара;
– 120 миллилитров масла;
– 100 миллилитров уксуса;
– 1 острый перец;
– укроп и петрушка по вкусу.

Приготовление:

  1. Кабачки моем и нарезаем брусочками. Можно резать и иначе, но такой вариант удобен и для приготовления, и для дальнейшего употребления.
  2. Складываем нарезанные кабачки в миску, добавляем остальные ингредиенты. Зелень мелко нарезаем ножом, чеснок пропускаем через пресс или тоже измельчаем ножом.
  3. Перемешиваем все вместе и оставляем на столе примерно на 3 часа, периодически перемешивая. За это время кабачки выделяют достаточно сока, который образует маринад.
  4. Затем перекладываем подготовленные кабачки в стерильные банки, обычно литровые.
  5. Банки прикрываем крышками, ставим в кастрюлю для стерилизации. На дно кастрюли кладем полотенце, чтобы банки не треснули.
  6. Наливаем теплую воду до "плечиков" банок и стерилизуем 20 минут от момента появления пузырьков на дне.
  7. Плотно закручиваем крышки и ставим банки под теплое одеяло до полного остывания.

Приятного аппетита!

