Хрустящие и оригинальные: рецепт кабачков на зиму, от которых в восторге все хозяйки
- Кабачки – это закуска, которая легко готовится и подходит для зимнего хранения.
- Для маринования лучше всего подходят молодые и сочные кабачки.
Кабачки – это та закуска, которая точно станет уместной на вашем столе зимой. Этот овощ всегда легок в приготовлении, поэтому вам даже не придется особо стараться.
Закуска из кабачков способна обогатить любую трапезу и никогда долго не задерживается на столе. А для вас это прекрасная возможность сделать большие запасы, не тратя много времени и усилий, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.
Какие кабачки выбрать?
Лучше всего для маринования подойдут молодые и сочные кабачки, так они получатся не только вкусными, но и хрустящими.
Как сделать маринованные кабачки?
- Время: 40 минут
- Порций: 2 литра
Ингредиенты:
– 1,5 килограмма кабачков;
– 3 – 4 зубчика чеснока;
– 1 столовая ложка соли;
– 1 чайная ложка молотого перца;
– 3 столовые ложки сахара;
– 120 миллилитров масла;
– 100 миллилитров уксуса;
– 1 острый перец;
– укроп и петрушка по вкусу.
Приготовление:
- Кабачки моем и нарезаем брусочками. Можно резать и иначе, но такой вариант удобен и для приготовления, и для дальнейшего употребления.
- Складываем нарезанные кабачки в миску, добавляем остальные ингредиенты. Зелень мелко нарезаем ножом, чеснок пропускаем через пресс или тоже измельчаем ножом.
- Перемешиваем все вместе и оставляем на столе примерно на 3 часа, периодически перемешивая. За это время кабачки выделяют достаточно сока, который образует маринад.
- Затем перекладываем подготовленные кабачки в стерильные банки, обычно литровые.
- Банки прикрываем крышками, ставим в кастрюлю для стерилизации. На дно кастрюли кладем полотенце, чтобы банки не треснули.
- Наливаем теплую воду до "плечиков" банок и стерилизуем 20 минут от момента появления пузырьков на дне.
- Плотно закручиваем крышки и ставим банки под теплое одеяло до полного остывания.
Приятного аппетита!
