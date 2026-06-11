Найсмачніший маринований кабачок: ця баночка завжди буде у вашому холодильнику

Сезон кабачків відкриває так багато можливостей! Якщо не хочеться довго стояти біля плити, то найкраще скористатися маринуванням.

Мариновані кабачки – це надзвичайно смачна, корисна та проста у приготуванні зимова заготівля, яка чудово доповнить ваше меню. Обов’язково спробуйте цей перевірений рецепт, щоб особисто переконатися, наскільки легко й швидко створюється така апетитна консервація, радить Ania gotuje.

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Як смачно замаринувати кабачки?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 6 баночок по 0,5 літра

Інгредієнти:

– 2 кілограми кабачків;

– 3 чайні ложки спецій: каррі або гірос;

– 3/4 склянки 10% спиртового оцту;

– 5 склянок води;

– 6 зубчиків часнику;

– приблизно 200 грамів цукру;

– 1 плоска столова ложка кам'яної солі.

Ідеальне доповнення до буденних страв / Фото Ania gotuje

Приготування: