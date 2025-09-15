Мариновані помідори – важливий пункт у плані консервації кожної господині. А з медом вони смакують просто казково!

Мед – це цікавий та оригінальний акцент, який надасть помідорам солодкуватості та нових смакових відтінків. 24 Канал пропонує заготувати смачну закуску до всіх можливих страв за рецептом "Високого замку".

Як замаринувати помідори з медом?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 3-літрова банка

Інгредієнти:

– до 2 кілограмів дрібних помідорів;

– 1 головка часнику;

– 3 парасольки кропу;

– 1,5 листка хрону;

– 6 листків смородини;

– 9 горошин білого перцю;

– 2,5 літра води;

– 6 столових ложок меду;

– 3 столові ложки солі.

Приготування:

Беремо щільні помідори, зрізаємо верхівку та робимо надріз у середині, куди вставляємо шматочки часнику. У стерильні банки кладемо зелень: листя хрону, кріп, смородинове листя, а зверху щільно викладаємо томати. Для маринаду у воду додаємо перець, гвоздику, мед і сіль. Суміш доводимо до кипіння та заливаємо нею помідори. Накриваємо банки прокип’яченими кришками й залишаємо на 5 хвилин. Потім розсіл зливаємо назад у каструлю, кип’ятимо та знову заливаємо. Повторюємо цю процедуру тричі. Лише після цього банки щільно закручуємо, перевертаємо догори дном і залишаємо до повного охолодження.

Як зробити помідори в кисло-солодкому маринаді?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 2 банки по 3 літри

Інгредієнти:

– 3 кілограми помідорів;

– 1 цибулина;

– 3 чайні ложки насіння гірчиці;

– 2 – 3 листочки базиліка;

маринад (на 1 літр води):

– 1 столова ложка солі;

– 3 столові ложки цукру;

– 1 столова ложка меду;

– 1 чайна ложка лимонної кислоти.

Приготування:

Помідори добре миємо й бажано замочуємо у холодній воді на кілька годин. Потім щільно викладаємо їх у банки. Цибулю нарізаємо кружальцями та додаємо по кілька шматочків у кожну банку. Туди ж кладемо 2 – 3 листочки базиліка. Важливо, щоб цибуля та базилік опинилися всередині, серед помідорів. Додаємо насіння гірчиці й легенько прокручуємо банку, аби зернятка розподілилися рівномірно. Заливаємо овочі окропом, накриваємо кришкою та залишаємо на 15 хвилин. Після цього воду зливаємо назад у каструлю. У розсіл на кожен літр води кладемо 1 столову ложку солі, 3 столові ложки цукру та чайну ложку лимонної кислоти. Ретельно розмішуємо, щоб усе розчинилося, і додаємо трохи меду. Ставимо каструлю на плиту й доводимо маринад до кипіння. Гарячим маринадом заливаємо банки з помідорами, щільно закручуємо кришками, перевертаємо догори дном, вкриваємо ковдрою та залишаємо до повного охолодження.

Смачного!

