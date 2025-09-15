Маринованные помидоры – важный пункт в плане консервации каждой хозяйки. А с медом они на вкус просто сказочно!

Мед – это интересный и оригинальный акцент, который придаст помидорам сладковатости и новых вкусовых оттенков. 24 Канал предлагает заготовить вкусную закуску ко всем возможным блюдам по рецепту "Высокого замка". Не пропустите Закуска, которую всегда съедают первой: как приготовить кабачки по-корейски Как замариновать помидоры с медом? Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 3-литровая банка Ингредиенты:

– до 2 килограммов мелких помидоров;

– 1 головка чеснока;

– 3 зонтика укропа;

– 1,5 листка хрена;

– 6 листьев смородины;

– 9 горошин белого перца;

– 2,5 литра воды;

– 6 столовых ложек меда;

– 3 столовые ложки соли. Приготовление: Берем плотные помидоры, срезаем верхушку и делаем надрез в середине, куда вставляем кусочки чеснока. В стерильные банки кладем зелень: листья хрена, укроп, смородиновые листья, а сверху плотно выкладываем томаты. Для маринада в воду добавляем перец, гвоздику, мед и соль. Смесь доводим до кипения и заливаем ею помидоры. Накрываем банки прокипяченными крышками и оставляем на 5 минут. Затем рассол сливаем обратно в кастрюлю, кипятим и снова заливаем. Повторяем эту процедуру трижды. Только после этого банки плотно закручиваем, переворачиваем вверх дном и оставляем до полного остывания. Также вам может быть полезным рецепт помидоров в кисло-сладком маринаде от портала "Телеграф". Как сделать помидоры в кисло-сладком маринаде? Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 2 банки по 3 литра Ингредиенты:

– 3 килограмма помидоров;

– 1 луковица;

– 3 чайные ложки семян горчицы;

– 2 – 3 листочка базилика;

маринад (на 1 литр воды):

– 1 столовая ложка соли;

– 3 столовые ложки сахара;

– 1 столовая ложка меда;

– 1 чайная ложка лимонной кислоты. Приготовление: Помидоры хорошо моем и желательно замачиваем в холодной воде на несколько часов. Затем плотно выкладываем их в банки. Лук нарезаем кружочками и добавляем по несколько кусочков в каждую банку. Туда же кладем 2 – 3 листочка базилика. Важно, чтобы лук и базилик оказались внутри, среди помидоров. Добавляем семена горчицы и слегка прокручиваем банку, чтобы зернышки распределились равномерно. Заливаем овощи кипятком, накрываем крышкой и оставляем на 15 минут. После этого воду сливаем обратно в кастрюлю. В рассол на каждый литр воды кладем 1 столовую ложку соли, 3 столовые ложки сахара и чайную ложку лимонной кислоты. Тщательно размешиваем, чтобы все растворилось, и добавляем немного меда. Ставим кастрюлю на плиту и доводим маринад до кипения. Горячим маринадом заливаем банки с помидорами, плотно закручиваем крышками, переворачиваем вверх дном, укрываем одеялом и оставляем до полного остывания. Приятного аппетита! Как еще помидоры готовят хозяйки? До сих пор сохраняет популярность рецепт помидоров с аспирином.

Его добавляли издавна для того, чтобы гарантировать безопасность консервации, когда другие ингредиенты были в дефиците.