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Новини Смачно Салати і закуски Мариновані помідори, як у ресторані: в цю закуску закохаються всі без винятку
4 серпня, 13:47
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Мариновані помідори, як у ресторані: в цю закуску закохаються всі без винятку

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Якщо ви шукаєте смачну і водночас бюджетну закуску, зверніть увагу на ці мариновані помідори швидкого приготування.
  • Виходить дуже смачно, пікантно та ароматно. Вдале доповнення до інших страв.

Швидкі мариновані помідори – зручне рішення, коли часу обмаль, а на закуску подати щось треба. Вони можуть доповнити різноманітні страви – від салатів до бутербродів.

Приготувати їх дуже легко, а результат приємно здивує кожного, хто скуштує. Рецептом маринованих помідорів ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогерку @tanyashlikhtenko.

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Як смачно замаринувати помідори?

  • Час: 15 хвилин (без часу на маринування)
    Порції: 4 – 6

Інгредієнти: 
– 1,5 кілограма помідорів; 
– 1 пучок зелені (петрушка, базилік, селера); 
– 1 головка часнику.

Для маринаду: 
– 1 літр води; 
– 100 мілілітрів оцту; 
– 100 мілілітрів олії; 
– 1 столова ложка солі; 
– 1 столова ложка паприки; 
– 1 столова ложка меду; 
– 1 чайна ложка суміші перців; 
– 1 чайна ложка сухої гірчиці.

Покроковий рецепт приготування таких помідорів: дивіться відео

Приготування:

  1. Зелень дрібно наріжте, і вичавіть туди ж голівку часнику. Перемішайте.
     
  2. Помідори переріжте навхрест і начиніть зеленню. Перекладіть в зручну посудину.
     
  3. Змішайте інгредієнти для маринаду, залийте ним помідори. 
     
  4. Накрийте їх кришкою та залиште маринуватися в холодильнику 3 – 12 годин.

Готово!

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