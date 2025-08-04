Швидкі мариновані помідори – зручне рішення, коли часу обмаль, а на закуску подати щось треба. Вони можуть доповнити різноманітні страви – від салатів до бутербродів.

Приготувати їх дуже легко, а результат приємно здивує кожного, хто скуштує. Рецептом маринованих помідорів ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогерку @tanyashlikhtenko. Читайте також Втриматися, щоб не з'їсти одразу – важко: консервуємо простий салат на зиму Як смачно замаринувати помідори? Час: 15 хвилин (без часу на маринування)

Порції: 4 – 6 Інгредієнти:

– 1,5 кілограма помідорів;

– 1 пучок зелені (петрушка, базилік, селера);

– 1 головка часнику.



Для маринаду:

– 1 літр води;

– 100 мілілітрів оцту;

– 100 мілілітрів олії;

– 1 столова ложка солі;

– 1 столова ложка паприки;

– 1 столова ложка меду;

– 1 чайна ложка суміші перців;

– 1 чайна ложка сухої гірчиці. Покроковий рецепт приготування таких помідорів: дивіться відео Приготування: Зелень дрібно наріжте, і вичавіть туди ж голівку часнику. Перемішайте.

Помідори переріжте навхрест і начиніть зеленню. Перекладіть в зручну посудину.

Змішайте інгредієнти для маринаду, залийте ним помідори.

Накрийте їх кришкою та залиште маринуватися в холодильнику 3 – 12 годин. Готово! Сподобався рецепт? Тоді приготуйте і цей консервований буряк на зиму.