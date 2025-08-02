2 серпня, 14:21
Мінімум часу та 2 інгредієнти: готуємо ягідний мармелад, який розхапають за лічені секунди
Основні тези
- Мармелад – це солодощі, які ніколи не втрачають своєї популярності. Їх полюбляють як дітлахи, так і дорослі.
- 24 Канал пропонує приготувати його вдома – знадобиться 10 хвилин часу та всього 2 інгредієнти.
Спробувавши один раз цей простий рецепт мармеладу, захочеться робити його майже щодня. У такий спосіб можна й експериментувати зі смаками – від чорничного до полуничного.
Найбільша перевага – мінімум часу та інгредієнтів. Як приготувати смачний та корисний ягідний мармелад, розповідає 24 Канал з посиланням на ua.новини.
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Як приготувати ягідний мармелад з 2 інгредієнтів?
- Час: 10 хвилин (1 година на застигання)
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 300 грамів будь-яких ягід;
– 5 грамів агар-агар.
Приготування:
- Вибирайте найсолодші ягоди, щоб мармелад не був кислим. Розморозьте їх, якщо заморожені та перебийте блендером в пюре.
- Додайте до них агар-агар. Якщо ягоди кислуваті, то варто подумати й про додавання підсолоджувача.
- Поставте каструлю на вогонь та доведіть до кипіння. Тоді проваріть ще 2 хвилини.
- Після цього розлийте по формах та поставте в холодильник для застигання на 1 годину.
Смачного!
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