Спробувавши один раз цей простий рецепт мармеладу, захочеться робити його майже щодня. У такий спосіб можна й експериментувати зі смаками – від чорничного до полуничного.

Найбільша перевага – мінімум часу та інгредієнтів. Як приготувати смачний та корисний ягідний мармелад, розповідає 24 Канал з посиланням на ua.новини. Читайте також Смакота, що тане в роті: найніжніший меренговий рулет з полуницею Як приготувати ягідний мармелад з 2 інгредієнтів? Час: 10 хвилин (1 година на застигання)

10 хвилин (1 година на застигання) Порції: 1 Інгредієнти:

– 300 грамів будь-яких ягід;

– 5 грамів агар-агар. Приготування: Вибирайте найсолодші ягоди, щоб мармелад не був кислим. Розморозьте їх, якщо заморожені та перебийте блендером в пюре.

Додайте до них агар-агар. Якщо ягоди кислуваті, то варто подумати й про додавання підсолоджувача.

Поставте каструлю на вогонь та доведіть до кипіння. Тоді проваріть ще 2 хвилини.

Після цього розлийте по формах та поставте в холодильник для застигання на 1 годину. Смачного! Теж приготуйте: домашні желейки "Haribo", які обожнюють діти.