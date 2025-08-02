Укр Рус
Новини Смачно Випічка і десерти Мінімум часу та 2 інгредієнти: готуємо ягідний мармелад, який розхапають за лічені секунди
2 серпня, 14:21
1

Мінімум часу та 2 інгредієнти: готуємо ягідний мармелад, який розхапають за лічені секунди

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Мармелад – це солодощі, які ніколи не втрачають своєї популярності. Їх полюбляють як дітлахи, так і дорослі.
  • 24 Канал пропонує приготувати його вдома – знадобиться 10 хвилин часу та всього 2 інгредієнти.

Спробувавши один раз цей простий рецепт мармеладу, захочеться робити його майже щодня. У такий спосіб можна й експериментувати зі смаками – від чорничного до полуничного.

Найбільша перевага – мінімум часу та інгредієнтів. Як приготувати смачний та корисний ягідний мармелад, розповідає 24 Канал з посиланням на ua.новини.

Читайте також Смакота, що тане в роті: найніжніший меренговий рулет з полуницею

Як приготувати ягідний мармелад з 2 інгредієнтів?

  • Час: 10 хвилин (1 година на застигання)
  • Порції: 1

Інгредієнти: 
– 300 грамів будь-яких ягід; 
– 5 грамів агар-агар.

Приготування:

  1. Вибирайте найсолодші ягоди, щоб мармелад не був кислим. Розморозьте їх, якщо заморожені та перебийте блендером в пюре. 
     
  2. Додайте до них агар-агар. Якщо ягоди кислуваті, то варто подумати й про додавання підсолоджувача.
     
  3. Поставте каструлю на вогонь та доведіть до кипіння. Тоді проваріть ще 2 хвилини.
     
  4. Після цього розлийте по формах та поставте в холодильник для застигання на 1 годину. 

Смачного!

Теж приготуйте:  домашні желейки "Haribo", які обожнюють діти.