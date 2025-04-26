26 квітня, 16:20
Дуже весняний смак: як приготувати мед з кульбаби
Кульбаба зазвичай вважається надокучливим бур'яном, але все не так – вона має унікальні властивості і потенційну користь. Один з найкращих способів використання її переваг це виготовлення меду з квітів.
Зробити це зовсім просто. Існують різні варіації та технології приготування меду із кульбаби, але сьогодні 24 Канал ділиться класичним рецептом.
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Мед із кульбаби
- Час: 2 години 30 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 300 штук свіжозірваних кульбаб;
– приблизно 1 кілограмів цукру;
– 300 мілілітрів води.
Приготування:
- Обробіть кульбабу: помийте та відділіть квіти від чашолистків.
- Зірвані кульбаби залийте холодною водою. Доведіть суміш до кипіння і продовжуйте кип'ятити протягом 2 годин.
- Потім дістаньте з квіток сироп для майбутнього меду. Накрийте друшляк марлею та покладіть туди зварені кульбабки. Добре відтисніть квіти, щоб звідти вийшов сироп.
- Після цього самі квіти можете прибрати, а в отриманий сироп додайте весь цукор. Поставивши суміш на вогонь, кип'ятіть ще 7 – 10 хвилин. Має вийти тягуча консистенція меду.
- Для цікавішого смаку під час варіння меду можете додати в суміш лимонний сік або цедру лимона, а також різні трави й спеції: мелісу, чебрець, гвоздику, корицю тощо.
- Залишається лише розлити отриманий мед з кульбаб у стерилізовані банки.
Готово!
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