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26 квітня, 16:20
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Дуже весняний смак: як приготувати мед з кульбаби

Марта Касіянчук

Кульбаба зазвичай вважається надокучливим бур'яном, але все не так – вона має унікальні властивості і потенційну користь. Один з найкращих способів використання її переваг це виготовлення меду з квітів. 

Зробити це зовсім просто. Існують різні варіації та технології приготування меду із кульбаби, але сьогодні 24 Канал ділиться класичним рецептом.

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Мед із кульбаби

  • Час: 2 години 30 хвилин
  • Порції: 1

Інгредієнти:
– 300 штук свіжозірваних кульбаб;
– приблизно 1 кілограмів цукру;
– 300 мілілітрів води.

Приготування:

  1. Обробіть кульбабу: помийте та відділіть квіти від чашолистків.
     
  2. Зірвані кульбаби залийте холодною водою. Доведіть суміш до кипіння і продовжуйте кип'ятити протягом 2 годин.
     
  3. Потім дістаньте з квіток сироп для майбутнього меду. Накрийте друшляк марлею та покладіть туди зварені кульбабки. Добре відтисніть квіти, щоб звідти вийшов сироп.
     
  4. Після цього самі квіти можете прибрати, а в отриманий сироп додайте весь цукор. Поставивши суміш на вогонь, кип'ятіть ще 7 – 10 хвилин. Має вийти тягуча консистенція меду.
     
  5. Для цікавішого смаку під час варіння меду можете додати в суміш лимонний сік або цедру лимона, а також різні трави й спеції: мелісу, чебрець, гвоздику, корицю тощо.
     
  6. Залишається лише розлити отриманий мед з кульбаб у стерилізовані банки.

Готово!

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