Дуже весняний смак: як приготувати мед з кульбаби

Кульбаба зазвичай вважається надокучливим бур'яном, але все не так – вона має унікальні властивості і потенційну користь. Один з найкращих способів використання її переваг це виготовлення меду з квітів.

Зробити це зовсім просто. Існують різні варіації та технології приготування меду із кульбаби, але сьогодні 24 Канал ділиться класичним рецептом. Читайте також Найкращий смак дитинства: готуємо домашнє морозиво з молока Мед із кульбаби Час: 2 години 30 хвилин

2 години 30 хвилин Порції: 1 Інгредієнти:

– 300 штук свіжозірваних кульбаб;

– приблизно 1 кілограмів цукру;

– 300 мілілітрів води. Приготування: Обробіть кульбабу: помийте та відділіть квіти від чашолистків.

Зірвані кульбаби залийте холодною водою. Доведіть суміш до кипіння і продовжуйте кип'ятити протягом 2 годин.

Потім дістаньте з квіток сироп для майбутнього меду. Накрийте друшляк марлею та покладіть туди зварені кульбабки. Добре відтисніть квіти, щоб звідти вийшов сироп.

Після цього самі квіти можете прибрати, а в отриманий сироп додайте весь цукор. Поставивши суміш на вогонь, кип'ятіть ще 7 – 10 хвилин. Має вийти тягуча консистенція меду.

Для цікавішого смаку під час варіння меду можете додати в суміш лимонний сік або цедру лимона, а також різні трави й спеції: мелісу, чебрець, гвоздику, корицю тощо.

Залишається лише розлити отриманий мед з кульбаб у стерилізовані банки. Готово! Теж смачно: сирні вафлі.