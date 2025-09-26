Росіянам такий шедевр не під силу: 3 рецепти українського медівника
- Росіяни намагаються привласнити український торт Медівник, але це безуспішно завдяки документам та дослідженням українців.
- Торт Медівник є частиною української кулінарної культури, і українці мають свої унікальні рецепти для його приготування.
Росіяни зараз намагаються розігнати фейк, ніби медівник – їхній десерт. Однак це немає нічого спільного з реальністю.
Торт Медівник – це надбання української кулінарної культури. Росіяни заздрять нашому таланту та намагаються присвоїти його собі, однак завдяки документам та роботі українських дослідників кулінарної традиції в них нічого не виходить. 24 Канал пропонує вкотре насолодитися улюбленим тортом з рецептом порталу Shuba.
Як зробити Медівник з кремом?
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Інгредієнти:
для тіста:
– 300 грамів борошна;
– 3 яйця;
– 130 вершкового масла;
– 130 грамів меду;
– 100 грамів цукру;
– 10 грамів харчової соди;
крем:
– 200 грамів згущеного молока;
– 500 грамів сметани (15%).
Приготування:
- У каструлі з’єднайте цукор, мед і вершкове масло. Поставте на слабкий вогонь і доведіть суміш майже до закипання, постійно помішуючи. Потім зніміть із плити та дайте трохи охолонути.
- Далі поступово вводьте яйця, додайте соду й борошно, все ретельно перемішайте до однорідного тіста.
- Деко вистеліть пергаментом, змастіть його маслом і розподіліть тісто тонким шаром.
- Випікайте кожен корж у духовці при 180 градусів приблизно 5 – 7 хвилин, поки не стане золотистим. Має вийти три коржі, які після випікання слід розрізати навпіл.
- Для крему збийте сметану зі згущеним молоком.
- Промажте всі коржі, змастіть верхній шар і боки торта кремом.
- Перед подачею залиште торт на кілька годин просочитися.
Як зробити медівник зі згущеним молоком?
- Час: 1 година 40 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
для тіста:
– 250 грамів борошна;
– 100 грамів меду;
– 100 грамів волоських горіхів;
– 2 яйця;
– 70 грамів цукру;
– 10 грамів соди;
– 30 мілілітрів олії;
– 5 грамів меленої кориці;
крем:
– 250 грамів вершкового масла;
– 250 грамів згущеного молока;
– 10 грамів ванільного цукру.
Приготування:
- У глибоку миску просійте борошно разом із содою, додайте мед, яйця, цукор, подрібнені горіхи та корицю. Замісіть м’яке, еластичне тісто.
- Розділіть його на шість частин і кожну тонко розкачайте за розміром форми.
- Коржі випікайте по одному у змащеній олією формі при температурі 180 градусів приблизно 15 – 20 хвилин до появи золотистого відтінку.
- Для крему збийте м’яке вершкове масло зі згущеним молоком і ванільним цукром до пишної маси.
- Перемастіть усі коржі кремом, а потім покрийте ним верхній шар і боки торта.
- Залиште медівник кілька годин, щоб він добре просочився.
А ще вам може стати у пригоді рецепт Медівника на сковороді від порталу Cookpad.
Як зробити Медівник на сковороді?
- Час: 1 година
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 600 грамів борошна;
– 2 чайні ложки соди;
– 200 грамів цукру;
– 2 столові ложки меду;
– 100 грамів вершкового масла;
– 2 яйця;
крем:
– 700 мілілітрів сметани;
– 220 грамів цукру;
– 1 пачка ванільного цукру;
– 1 пачка загущувача для сметани.
Приготування:
- У велику миску покладіть вершкове масло, яйця, цукор і мед, підігрійте суміш на слабкому вогні або на водяній бані.
- Коли маса стане теплою, додайте соду. Пам’ятайте, що вона сильно збільшиться в об’ємі, тому використовуйте глибоку ємність.
- Як тільки сода пройде реакцію, вилийте суміш у просіяне борошно. Замішуйте обережно, щоб яйця не зварилися, а рівномірно поєдналися з іншими інгредієнтами.
- Кількість борошна може відрізнятися залежно від розміру яєць і густини меду, тому орієнтуйтеся на консистенцію тіста.
- Готове тісто поділіть на 12 шматків, розкачайте їх тонко, присипаючи поверхню борошном. Коржі можна обрізати до потрібного діаметру після випікання, тоді вони будуть ідеально рівними.
- Випікайте коржі в духовці по два одночасно або ж обсмажте на сухій сковороді потрібного розміру. Залишки тіста також підсмажте для оздоблення.
- За бажанням коржі можна наколювати виделкою, але це не обов’язково. Знімайте їх обережно, оскільки вони дуже ніжні, і дайте охолонути окремо.
- Для крему змішайте сметану з цукром, ванільним цукром і загущувачем, збийте міксером до кремової консистенції. Якщо маса залишиться трохи рідкою – це нормально для цього торта.
- Формуйте торт, викладаючи по 3 – 4 ложки крему на кожен корж. Подрібніть обрізки та посипте ними верх і боки.
- Залиште на кілька годин на просочування.
