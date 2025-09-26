Росіяни зараз намагаються розігнати фейк, ніби медівник – їхній десерт. Однак це немає нічого спільного з реальністю.

Торт Медівник – це надбання української кулінарної культури. Росіяни заздрять нашому таланту та намагаються присвоїти його собі, однак завдяки документам та роботі українських дослідників кулінарної традиції в них нічого не виходить. 24 Канал пропонує вкотре насолодитися улюбленим тортом з рецептом порталу Shuba.

Як зробити Медівник з кремом?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

для тіста:

– 300 грамів борошна;

– 3 яйця;

– 130 вершкового масла;

– 130 грамів меду;

– 100 грамів цукру;

– 10 грамів харчової соди;

крем:

– 200 грамів згущеного молока;

– 500 грамів сметани (15%).

Приготування:

У каструлі з’єднайте цукор, мед і вершкове масло. Поставте на слабкий вогонь і доведіть суміш майже до закипання, постійно помішуючи. Потім зніміть із плити та дайте трохи охолонути. Далі поступово вводьте яйця, додайте соду й борошно, все ретельно перемішайте до однорідного тіста. Деко вистеліть пергаментом, змастіть його маслом і розподіліть тісто тонким шаром. Випікайте кожен корж у духовці при 180 градусів приблизно 5 – 7 хвилин, поки не стане золотистим. Має вийти три коржі, які після випікання слід розрізати навпіл. Для крему збийте сметану зі згущеним молоком. Промажте всі коржі, змастіть верхній шар і боки торта кремом. Перед подачею залиште торт на кілька годин просочитися.

Як зробити медівник зі згущеним молоком?

Час : 1 година 40 хвилин

: 1 година 40 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

для тіста:

– 250 грамів борошна;

– 100 грамів меду;

– 100 грамів волоських горіхів;

– 2 яйця;

– 70 грамів цукру;

– 10 грамів соди;

– 30 мілілітрів олії;

– 5 грамів меленої кориці;

крем:

– 250 грамів вершкового масла;

– 250 грамів згущеного молока;

– 10 грамів ванільного цукру.

Приготування:

У глибоку миску просійте борошно разом із содою, додайте мед, яйця, цукор, подрібнені горіхи та корицю. Замісіть м’яке, еластичне тісто. Розділіть його на шість частин і кожну тонко розкачайте за розміром форми. Коржі випікайте по одному у змащеній олією формі при температурі 180 градусів приблизно 15 – 20 хвилин до появи золотистого відтінку. Для крему збийте м’яке вершкове масло зі згущеним молоком і ванільним цукром до пишної маси. Перемастіть усі коржі кремом, а потім покрийте ним верхній шар і боки торта. Залиште медівник кілька годин, щоб він добре просочився.

А ще вам може стати у пригоді рецепт Медівника на сковороді від порталу Cookpad.

Як зробити Медівник на сковороді?

Час: 1 година

1 година Порцій: 8

Інгредієнти:

– 600 грамів борошна;

– 2 чайні ложки соди;

– 200 грамів цукру;

– 2 столові ложки меду;

– 100 грамів вершкового масла;

– 2 яйця;

крем:

– 700 мілілітрів сметани;

– 220 грамів цукру;

– 1 пачка ванільного цукру;

– 1 пачка загущувача для сметани.

Приготування:

У велику миску покладіть вершкове масло, яйця, цукор і мед, підігрійте суміш на слабкому вогні або на водяній бані. Коли маса стане теплою, додайте соду. Пам’ятайте, що вона сильно збільшиться в об’ємі, тому використовуйте глибоку ємність. Як тільки сода пройде реакцію, вилийте суміш у просіяне борошно. Замішуйте обережно, щоб яйця не зварилися, а рівномірно поєдналися з іншими інгредієнтами. Кількість борошна може відрізнятися залежно від розміру яєць і густини меду, тому орієнтуйтеся на консистенцію тіста. Готове тісто поділіть на 12 шматків, розкачайте їх тонко, присипаючи поверхню борошном. Коржі можна обрізати до потрібного діаметру після випікання, тоді вони будуть ідеально рівними. Випікайте коржі в духовці по два одночасно або ж обсмажте на сухій сковороді потрібного розміру. Залишки тіста також підсмажте для оздоблення. За бажанням коржі можна наколювати виделкою, але це не обов’язково. Знімайте їх обережно, оскільки вони дуже ніжні, і дайте охолонути окремо. Для крему змішайте сметану з цукром, ванільним цукром і загущувачем, збийте міксером до кремової консистенції. Якщо маса залишиться трохи рідкою – це нормально для цього торта. Формуйте торт, викладаючи по 3 – 4 ложки крему на кожен корж. Подрібніть обрізки та посипте ними верх і боки. Залиште на кілька годин на просочування.

