Россияне сейчас пытаются разогнать фейк, будто медовик – их десерт. Однако это не имеет ничего общего с реальностью.

Торт Медовик – это достояние украинской кулинарной культуры. Россияне завидуют нашему таланту и пытаются присвоить его себе, однако благодаря документам и работе украинских исследователей кулинарной традиции у них ничего не получается. 24 Канал предлагает в очередной раз насладиться любимым тортом с рецептом портала Shuba.

Как сделать Медовик с кремом?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

Ингредиенты:

для теста:

– 300 граммов муки;

– 3 яйца;

– 130 сливочного масла;

– 130 граммов меда;

– 100 граммов сахара;

– 10 граммов пищевой соды;

крем:

– 200 граммов сгущенного молока;

– 500 граммов сметаны (15%).

Приготовление:

В кастрюле соедините сахар, мед и сливочное масло. Поставьте на слабый огонь и доведите смесь почти до закипания, постоянно помешивая. Затем снимите с плиты и дайте немного остыть. Далее постепенно вводите яйца, добавьте соду и муку, все тщательно перемешайте до однородного теста. Противень выстелите пергаментом, смажьте его маслом и распределите тесто тонким слоем. Выпекайте каждый корж в духовке при 180 градусов примерно 5 – 7 минут, пока не станет золотистым. Должно получиться три коржа, которые после выпекания следует разрезать пополам. Для крема взбейте сметану со сгущенным молоком. Промажьте все коржи, смажьте верхний слой и бока торта кремом. Перед подачей оставьте торт на несколько часов пропитаться.

Как сделать медовик со сгущенкой?

Время : 1 час 40 минут

: 1 час 40 минут Порций: 6

Ингредиенты:

для теста:

– 250 граммов муки;

– 100 граммов меда;

– 100 граммов грецких орехов;

– 2 яйца;

– 70 граммов сахара;

– 10 граммов соды;

– 30 миллилитров растительного масла;

– 5 граммов молотой корицы;

крем:

– 250 граммов сливочного масла;

– 250 граммов сгущенного молока;

– 10 граммов ванильного сахара.

Приготовление:

В глубокую миску просейте муку вместе с содой, добавьте мед, яйца, сахар, измельченные орехи и корицу. Замесите мягкое, эластичное тесто. Разделите его на шесть частей и каждую тонко раскатайте по размеру формы. Коржи выпекайте по одному в смазанной маслом форме при температуре 180 градусов примерно 15 – 20 минут до появления золотистого оттенка. Для крема взбейте мягкое сливочное масло со сгущенным молоком и ванильным сахаром до пышной массы. Перемажьте все коржи кремом, а затем покройте им верхний слой и бока торта. Оставьте медовик несколько часов, чтобы он хорошо пропитался.

А еще вам может пригодиться рецепт Медовик на сковороде от портала Cookpad.

Как сделать Медовик на сковороде?

Время: 1 час

1 час Порций: 8

Ингредиенты:

– 600 граммов муки;

– 2 чайные ложки соды;

– 200 граммов сахара;

– 2 столовые ложки меда;

– 100 граммов сливочного масла;

– 2 яйца;

крем:

– 700 миллилитров сметаны;

– 220 граммов сахара;

– 1 пачка ванильного сахара;

– 1 пачка загустителя для сметаны.

Приготовление:

В большую миску положите сливочное масло, яйца, сахар и мед, подогрейте смесь на слабом огне или на водяной бане. Когда масса станет теплой, добавьте соду. Помните, что она сильно увеличится в объеме, поэтому используйте глубокую емкость. Как только сода пройдет реакцию, вылейте смесь в просеянную муку. Замешивайте осторожно, чтобы яйца не сварились, а равномерно соединились с остальными ингредиентами. Количество муки может отличаться в зависимости от размера яиц и густоты меда, поэтому ориентируйтесь на консистенцию теста. Готовое тесто поделите на 12 кусков, раскатайте их тонко, присыпая поверхность мукой. Коржи можно обрезать до нужного диаметра после выпекания, тогда они будут идеально ровными. Выпекайте коржи в духовке по два одновременно или же обжарьте на сухой сковороде нужного размера. Остатки теста также поджарьте для украшения. По желанию коржи можно накалывать вилкой, но это не обязательно. Снимайте их осторожно, поскольку они очень нежные, и дайте остыть отдельно. Для крема смешайте сметану с сахаром, ванильным сахаром и загустителем, взбейте миксером до кремовой консистенции. Если масса останется немного жидкой – это нормально для этого торта. Формируйте торт, выкладывая по 3 – 4 ложки крема на каждый корж. Измельчите обрезки и посыпьте ими верх и бока. Оставьте на несколько часов на пропитку.

