Свято Маковія ще називають Медовим Спасом, а отже, варто приготувати щось смачненьке. Пухкий та ніжний медівник – ідеальне рішення для теплих сімейних посиденьок.

Як тільки ви почнете випікати цей медівник – рідні негайно збіжаться на кухню, адже він має такий апетитний аромат, що встояти просто неможливо. 24 Канал пропонує відсвяткувати Медового Спаса за рецептом порталу "На пенсії".

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Як приготувати медівник на Медового Спаса?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

– 2 яйця;

– 120 грамів цукру;

– 120 грамів меду;

– 120 грамів кефіру;

– 170 грамів борошна;

– 1 чайна ложка соди;

– 1 склянка горіхів.



Приготування:

Яйця збиваємо з цукром. Додаємо мед і соду та збиваємо ще раз – маса збільшиться в обʼємі. Влийте кефір та добре перемішайте. Поволі додайте просіяне борошно. Всипте подрібнені горіхи або інший додаток за бажанням. Змастіть форму олією, вилийте тісто та випікайте 35 – 40 хвилин при 180 градусах. За бажанням можна покрити медівник шоколадом або кремом.

Смачного!

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