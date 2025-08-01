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1 серпня, 21:25
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Ви ще встигаєте: швидкий медівник для святкування Медового Спаса

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Рецепт медівника для святкування Медового Спаса включає яйця, цукор, мед, кефір, борошно, соду та горіхи.
  • Це чудовий спосіб відсвяткувати та потішити рідних смаколиком. 

Свято Маковія ще називають Медовим Спасом, а отже, варто приготувати щось смачненьке. Пухкий та ніжний медівник – ідеальне рішення для теплих сімейних посиденьок.

Як тільки ви почнете випікати цей медівник – рідні негайно збіжаться на кухню, адже він має такий апетитний аромат, що встояти просто неможливо. 24 Канал пропонує відсвяткувати Медового Спаса за рецептом порталу "На пенсії".

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Як приготувати медівник на Медового Спаса? 

  • Час: 1 година
  • Порцій: 6

Інгредієнти
– 2 яйця;
– 120 грамів цукру;
– 120 грамів меду;
– 120 грамів кефіру;
– 170 грамів борошна;
– 1 чайна ложка соди;
– 1 склянка горіхів.
 

Приготування

  1. Яйця збиваємо з цукром. Додаємо мед і соду та збиваємо ще раз – маса збільшиться в обʼємі.
  2. Влийте кефір та добре перемішайте. Поволі додайте просіяне борошно.
  3. Всипте подрібнені горіхи або інший додаток за бажанням.
  4. Змастіть форму олією, вилийте тісто та випікайте 35 – 40 хвилин при 180 градусах.
  5. За бажанням можна покрити медівник шоколадом або кремом. 

Смачного!

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