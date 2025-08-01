1 серпня, 21:25
Ви ще встигаєте: швидкий медівник для святкування Медового Спаса
Основні тези
- Рецепт медівника для святкування Медового Спаса включає яйця, цукор, мед, кефір, борошно, соду та горіхи.
- Це чудовий спосіб відсвяткувати та потішити рідних смаколиком.
Свято Маковія ще називають Медовим Спасом, а отже, варто приготувати щось смачненьке. Пухкий та ніжний медівник – ідеальне рішення для теплих сімейних посиденьок.
Як тільки ви почнете випікати цей медівник – рідні негайно збіжаться на кухню, адже він має такий апетитний аромат, що встояти просто неможливо. 24 Канал пропонує відсвяткувати Медового Спаса за рецептом порталу "На пенсії".
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Як приготувати медівник на Медового Спаса?
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 2 яйця;
– 120 грамів цукру;
– 120 грамів меду;
– 120 грамів кефіру;
– 170 грамів борошна;
– 1 чайна ложка соди;
– 1 склянка горіхів.
Приготування:
- Яйця збиваємо з цукром. Додаємо мед і соду та збиваємо ще раз – маса збільшиться в обʼємі.
- Влийте кефір та добре перемішайте. Поволі додайте просіяне борошно.
- Всипте подрібнені горіхи або інший додаток за бажанням.
- Змастіть форму олією, вилийте тісто та випікайте 35 – 40 хвилин при 180 градусах.
- За бажанням можна покрити медівник шоколадом або кремом.
Смачного!
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