Додайте пряний оцет до заправки або маринаду – і ви вже ніколи не захочете готувати щось без нього. Він надає стравам пікантної елегантності, яку просто неможливо забути. 24 Канал пропонує приготувати його за простим рецептом з TikTok tanyashlikhtenko.

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Як зробити пряний оцет?

  • Час: 10 хвилин + настоювання
  • Порцій: залежно від розміру пляшечки

Інгредієнти:
– гострий перець;
– орегано;
– чебрець;
– часник;
– цедра лимона;
– лавровий лист;
– кріп;
– петрушка;
– оцет.

Приготування:

  1. Беремо красиву та зручну пляшечку.
  2. Усі інгредієнти та зелень добре миємо.
  3. Викладаємо інгредієнти в пляшечку. Часник треба почистити, але зубчики повинні бути цілими.
  4. Заливаємо в пляшечку оцет, найкраще брати яблучний.
  5. Ставимо у холодильник. Через тиждень пряний оцет можна використовувати у стравах.

Смачного!

Вона підкорила інтернет: швидка і проста закуска з редиски.