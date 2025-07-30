Додайте пряний оцет до заправки або маринаду – і ви вже ніколи не захочете готувати щось без нього. Він надає стравам пікантної елегантності, яку просто неможливо забути. 24 Канал пропонує приготувати його за простим рецептом з TikTok tanyashlikhtenko.

Буде цікаво Достатньо одного секрету: як вибрати якісну сіль

Як зробити пряний оцет?

Час : 10 хвилин + настоювання

: 10 хвилин + настоювання Порцій: залежно від розміру пляшечки

Інгредієнти:

– гострий перець;

– орегано;

– чебрець;

– часник;

– цедра лимона;

– лавровий лист;

– кріп;

– петрушка;

– оцет.

Приготування:

Беремо красиву та зручну пляшечку. Усі інгредієнти та зелень добре миємо. Викладаємо інгредієнти в пляшечку. Часник треба почистити, але зубчики повинні бути цілими. Заливаємо в пляшечку оцет, найкраще брати яблучний. Ставимо у холодильник. Через тиждень пряний оцет можна використовувати у стравах.

Смачного!

Вона підкорила інтернет: швидка і проста закуска з редиски.