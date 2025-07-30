Добавьте пряный уксус в заправку или маринад – и вы уже никогда не захотите готовить что-то без него. Он придает блюдам пикантной элегантности, которую просто невозможно забыть. 24 Канал предлагает приготовить его по простому рецепту с TikTok tanyashlikhtenko.
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Как сделать пряный уксус?
- Время: 10 минут + настаивание
- Порций: в зависимости от размера бутылочки
Ингредиенты:
– острый перец;
– орегано;
– тимьян;
– чеснок;
– цедра лимона;
– лавровый лист;
– укроп;
– петрушка;
– уксус.
Приготовление:
- Берем красивую и удобную бутылочку.
- Все ингредиенты и зелень хорошо моем.
- Выкладываем ингредиенты в бутылочку. Чеснок надо почистить, но зубчики должны быть целыми.
- Заливаем в бутылочку уксус, лучше всего брать яблочный.
- Ставим в холодильник. Через неделю пряный уксус можно использовать в блюдах.
Приятного аппетита!
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