Как только вы начнете выпекать этот медовик – родные немедленно сбегутся на кухню, ведь он имеет такой аппетитный аромат, что устоять просто невозможно. 24 Канал предлагает отпраздновать Медового Спаса по рецепту портала "На пенсии".
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Как приготовить медовик на Медового Спаса?
- Время: 1 час
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 2 яйца;
– 120 граммов сахара;
– 120 граммов меда;
– 120 граммов кефира;
– 170 граммов муки;
– 1 чайная ложка соды;
– 1 стакан орехов.
Приготовление:
- Яйца взбиваем с сахаром. Добавляем мед и соду и взбиваем еще раз – масса увеличится в объеме.
- Влейте кефир и хорошо перемешайте. Медленно добавьте просеянную муку.
- Всыпьте измельченные орехи или другую добавку по желанию.
- Смажьте форму маслом, вылейте тесто и выпекайте 35 – 40 минут при 180 градусах.
- По желанию можно покрыть медовик шоколадом или кремом.
Приятного аппетита!
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