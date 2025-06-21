Що приготувати на Івана Купала: 3 страви наших предків

Українці готуються до святкування Івана Купала – дня, відомого своїми яскравими традиціями та кулінарними звичаями. Історично склалося так, що на це свято готували спеціальну ритуальну кашу та солодкі вареники.

На додачу до їжі подавали квас і трав'яний чай. Напередодні Купала господині шукають найкращі рецепти цих стародавніх страв – 24 Канал ділиться ними. Читайте також Ароматна літня випічка без мороки: готуємо вишневий пиріг на сковороді Що приготувати на Івана Купала Обітна каша Час:

Порції: Інгредієнти:

– 2 склянки ячної крупи;

– 1 літр молока;

– 50 грамів вершкового масла;

– цукор і сіль – на смак;

– фрукти для прикраси. Приготування: Крупу промийте водою кілька разів. На плиті розігрійте сковороду без олії та всипте в гарячу сковорідку крупу.

Злегка підсмажте кашу до сухості та золотистого кольору. Потім всипте в каструлю, залийте молоком та доведіть до кипіння. Додайте в кашу цукор та сіль і варіть до загустіння – 25 хвилин.

В кінці варіння додайте в кашу шматок вершкового масла і відразу вимкніть вогонь. Залиште страву на 20 хвилин під закритою кришкою.

Подавайте до столу із сезонними фруктами, ягодами чи м'ятою. Смачного! Купальські вареники з вишнею Час: 1 година

1 година Порції: 6 – 8 Інгредієнти:

– 3 склянки борошна;

– 150 грамів води;

– 2 яйця;

– 4 склянки вишні;

– 100 грамів цукру;

– сіль – на смак.

Рецепт вареників з вишнею / Фото Momsdish Приготування: Змішайте яйця, воду, сіль та борошно до однорідності та замісіть еластичне тісто. Воно не має липнути до рук. Відкладіть його убік та накрийте плівкою.

Вишні переберіть, промийте та видаліть кісточки. Засипте цукром та залиште на 30 хвилин. Сік, що виділився, злийте через друшляк.

Тісто розділіть на однакові кульки та тонко розкачайте. Зліпіть вареники з вишнями та опустіть в окріп. Варіть 2 – 3 хвилини, поки вареники не спливуть на поверхню. Готово! Трав'яний чай Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 1 Інгредієнти:

– 25 грамів сушеної ромашки;

– 15 грамів сушеної м'яти;

– 10 грамів сушених бутонів чайної троянди;

– цедра 1 апельсина. Приготування: Усі інгредієнти помістіть у глибоку миску, добре перемішайте й трішки помніть, щоб цедра віддала свою вологу травам.

Перекладіть у місткість, що герметично закривається й залиште настоюватись на декілька днів.

Заварюйте 10 хвилин, заливаючи окропом, регулюючи міцність до смаку, 1 – 2 чайні ложки на 250 мілілітрів води. Можете насолоджуватися. Готово! Теж приготуйте: галушки з картоплі на Івана Купала.