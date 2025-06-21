На додачу до їжі подавали квас і трав'яний чай. Напередодні Купала господині шукають найкращі рецепти цих стародавніх страв – 24 Канал ділиться ними.
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Що приготувати на Івана Купала
Обітна каша
- Час:
- Порції:
Інгредієнти:
– 2 склянки ячної крупи;
– 1 літр молока;
– 50 грамів вершкового масла;
– цукор і сіль – на смак;
– фрукти для прикраси.
Приготування:
- Крупу промийте водою кілька разів. На плиті розігрійте сковороду без олії та всипте в гарячу сковорідку крупу.
- Злегка підсмажте кашу до сухості та золотистого кольору. Потім всипте в каструлю, залийте молоком та доведіть до кипіння. Додайте в кашу цукор та сіль і варіть до загустіння – 25 хвилин.
- В кінці варіння додайте в кашу шматок вершкового масла і відразу вимкніть вогонь. Залиште страву на 20 хвилин під закритою кришкою.
- Подавайте до столу із сезонними фруктами, ягодами чи м'ятою.
Смачного!
Купальські вареники з вишнею
- Час: 1 година
- Порції: 6 – 8
Інгредієнти:
– 3 склянки борошна;
– 150 грамів води;
– 2 яйця;
– 4 склянки вишні;
– 100 грамів цукру;
– сіль – на смак.
Рецепт вареників з вишнею / Фото Momsdish
Приготування:
- Змішайте яйця, воду, сіль та борошно до однорідності та замісіть еластичне тісто. Воно не має липнути до рук. Відкладіть його убік та накрийте плівкою.
- Вишні переберіть, промийте та видаліть кісточки. Засипте цукром та залиште на 30 хвилин. Сік, що виділився, злийте через друшляк.
- Тісто розділіть на однакові кульки та тонко розкачайте. Зліпіть вареники з вишнями та опустіть в окріп. Варіть 2 – 3 хвилини, поки вареники не спливуть на поверхню.
Готово!
Трав'яний чай
- Час: 20 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 25 грамів сушеної ромашки;
– 15 грамів сушеної м'яти;
– 10 грамів сушених бутонів чайної троянди;
– цедра 1 апельсина.
Приготування:
- Усі інгредієнти помістіть у глибоку миску, добре перемішайте й трішки помніть, щоб цедра віддала свою вологу травам.
- Перекладіть у місткість, що герметично закривається й залиште настоюватись на декілька днів.
- Заварюйте 10 хвилин, заливаючи окропом, регулюючи міцність до смаку, 1 – 2 чайні ложки на 250 мілілітрів води. Можете насолоджуватися.
Готово!
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