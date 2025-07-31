Смакота, що тане в роті: найніжніший меренговий рулет з полуницею
- Меренговий рулет із полуницею – це поєднання хрусткої скоринки й найніжнішої серединки та кисленької полуниці.
- Такий десерт приготувати нескладно, але враження смаку та текстури – буде 100 зі 100.
Сезон фруктів та ягід – це можливість запастися необхідними вітамінами на цілий рік вперед, а також побалувати себе різноманітними смачними стравами та десертами. Серед них – легкий та повітряний меренговий рулет з полуницею.
Безе тане в роті, а вершковий крем і полуниця відтіняють його солодкість. Як приготувати меренговий рулет, розповідає 24 Канал з посиланням на кулінарку Аліна FooDee.
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Як приготувати меренговий рулет з полуницею?
- Час: 1 година
Порції: 6
Інгредієнти для коржа:
– 4 білки;
– 200 грамів цукру;
– 10 грамів ванільного цукру;
– дрібка солі;
– лимонний сік.
Для начинки:
– 300 грамів вершків 33%;
– 150 – 200 грамів полуниці;
– 10 грамів ванільного цукру.
Приготування:
- У білки додайте дрібку солі, лимонний сік і збивайте на середній швидкості до появи піни.
- Змішайте ванільний цукор зі звичайним і поступово додавайте до білків, збиваючи їх до стійкого стану.
- Меренгу викладіть на силіконовий килимок чи пергамент шаром 1,5 – 2 сантиметри. Випікайте при 170 градусах 20 – 30 хвилин. Усередині вона має залишитися м'якою, а зверху – з хрусткою скоринкою.
- Меренговий корж обережно перекладіть на другий лист пергаменту і дайте повністю охолонути.
- Тим часом займіться начинкою. Збийте охолоджені вершки з ванільним цукром до пишності. Полуницю помийте і наріжте шматочками.
- На корж викладіть крем, зверху полуницю. Частину крему та полуниці залиште для прикраси рулету.
- Згорніть акуратно корж у рулет за допомогою пергаменту, і прикрасьте зверху вершками, полуницею та м'ятою.
Смачного!
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