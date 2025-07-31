Сезон фруктів та ягід – це можливість запастися необхідними вітамінами на цілий рік вперед, а також побалувати себе різноманітними смачними стравами та десертами. Серед них – легкий та повітряний меренговий рулет з полуницею.

Безе тане в роті, а вершковий крем і полуниця відтіняють його солодкість. Як приготувати меренговий рулет, розповідає 24 Канал з посиланням на кулінарку Аліна FooDee. Читайте також Легкий, пухкий і дуже ніжний: ідеальний манник до чаювання Як приготувати меренговий рулет з полуницею? Час: 1 година

Порції: 6 Інгредієнти для коржа:

– 4 білки;

– 200 грамів цукру;

– 10 грамів ванільного цукру;

– дрібка солі;

– лимонний сік.



Для начинки:

– 300 грамів вершків 33%;

– 150 – 200 грамів полуниці;

– 10 грамів ванільного цукру. Приготування: У білки додайте дрібку солі, лимонний сік і збивайте на середній швидкості до появи піни.

Змішайте ванільний цукор зі звичайним і поступово додавайте до білків, збиваючи їх до стійкого стану.

Меренгу викладіть на силіконовий килимок чи пергамент шаром 1,5 – 2 сантиметри. Випікайте при 170 градусах 20 – 30 хвилин. Усередині вона має залишитися м'якою, а зверху – з хрусткою скоринкою.

Меренговий корж обережно перекладіть на другий лист пергаменту і дайте повністю охолонути.

Тим часом займіться начинкою. Збийте охолоджені вершки з ванільним цукром до пишності. Полуницю помийте і наріжте шматочками.

На корж викладіть крем, зверху полуницю. Частину крему та полуниці залиште для прикраси рулету.

Згорніть акуратно корж у рулет за допомогою пергаменту, і прикрасьте зверху вершками, полуницею та м'ятою. Смачного! Теж приготуйте: ліниві тістечка-еклери, які не треба випікати.