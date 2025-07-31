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31 липня, 15:58
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Смакота, що тане в роті: найніжніший меренговий рулет з полуницею

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Меренговий рулет із полуницею – це поєднання хрусткої скоринки й найніжнішої серединки та кисленької полуниці.
  • Такий десерт приготувати нескладно, але враження смаку та текстури – буде 100 зі 100.

Сезон фруктів та ягід – це можливість запастися необхідними вітамінами на цілий рік вперед, а також побалувати себе різноманітними смачними стравами та десертами. Серед них – легкий та повітряний меренговий рулет з полуницею.

Безе тане в роті, а вершковий крем і полуниця відтіняють його солодкість. Як приготувати меренговий рулет, розповідає 24 Канал з посиланням на кулінарку Аліна FooDee.

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Як приготувати меренговий рулет з полуницею?

  • Час: 1 година
    Порції: 6

Інгредієнти для коржа: 
– 4 білки; 
– 200 грамів цукру; 
– 10 грамів ванільного цукру; 
– дрібка солі; 
– лимонний сік.

Для начинки: 
– 300 грамів вершків 33%; 
– 150 – 200 грамів полуниці; 
– 10 грамів ванільного цукру.

Приготування:

  1. У білки додайте дрібку солі, лимонний сік і збивайте на середній швидкості до появи піни.
     
  2. Змішайте ванільний цукор зі звичайним і поступово додавайте до білків, збиваючи їх до стійкого стану.
     
  3. Меренгу викладіть на силіконовий килимок чи пергамент шаром 1,5 – 2 сантиметри. Випікайте при 170 градусах 20 – 30 хвилин. Усередині вона має залишитися м'якою, а зверху – з хрусткою скоринкою.
     
  4. Меренговий корж обережно перекладіть на другий лист пергаменту і дайте повністю охолонути.
     
  5. Тим часом займіться начинкою. Збийте охолоджені вершки з ванільним цукром до пишності. Полуницю помийте і наріжте шматочками.
     
  6. На корж викладіть крем, зверху полуницю. Частину крему та полуниці залиште для прикраси рулету. 
     
  7. Згорніть акуратно корж у рулет за допомогою пергаменту, і прикрасьте зверху вершками, полуницею та м'ятою. 

Смачного!

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