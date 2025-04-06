6 квітня, 12:37
Міжнародний день карбонари: готуємо італійську пасту всього за 30 хвилин
6 квітня відзначається Міжнародний день карбонари – одного з найвідоміших кулінарних витворів Італії. Це свято віддає данину поваги страві, яка поєднує в собі спагеті, бекон або гуанчеле, яйця і пармезан.
З цієї нагоди 24 Канал пропонує рецепт, за яким відома італійська паста готується всього за 30 хвилин. Відтворіть "Карбонару" на власній кухні й ви!
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Паста "Карбонара"
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
Інгредієнти:
– 12 мілілітрів олії оливкової Extra Virgin;
– 225 грамів бекону;
– 1 зубок часнику;
– 3 яйця;
– 100 грамів пармезану тертого;
– 450 грамів спагеті;
– сіль – на смак;
– перець чорний мелений – на смак.
Приготування:
- Поставте кип'ятитися велику каструлю з підсоленою водою (столова ложка солі на кожні 2 літри води).
- Поки вода закипає, на великій сковороді на середньому вогні нагрійте оливкову олію. Бекон наріжте на кубики, закиньте до сковороди й готуйте повільно до хрусткої скоринки.
- Додайте подрібнений часник і готуйте ще хвилину, потім вимкніть вогонь і покладіть бекон і часник у велику миску.
- У невеликій мисці збийте яйця і підмішайте приблизно половину сиру.
- Щойно вода закипить, додайте сухі макарони і варіть, не накриваючи.
- Коли макарони будуть ледве твердими щипцями перекладіть їх у миску з беконом і часником. Залиште трохи води, в якій варилася паста.
- Перекладайте макарони з каструлі в миску швидко, щоб вони були гарячими. Тепло пасти повинно нагріти яйця настільки, щоб створити ніжний соус.
- Додайте збиті яйця із сиром і швидко перемішайте. Посоліть на смак. Додайте трохи води, в якій варилася паста, щоб карбонара не була сухою.
- Подавайте відразу з рештою пармезану та свіжомеленого чорного перцю.
Смачного!
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