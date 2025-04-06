По этому случаю 24 Канал предлагает рецепт, по которому известная итальянская паста готовится всего за 30 минут. Воссоздайте "Карбонару" на собственной кухне и вы!

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Паста "Карбонара"

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 12 миллилитров масла оливкового Extra Virgin;

– 225 граммов бекона;

– 1 зубчик чеснока;

– 3 яйца;

– 100 граммов пармезана тертого;

– 450 граммов спагетти;

– соль – по вкусу;

– перец черный молотый – по вкусу.

Приготовление:

Поставьте кипятиться большую кастрюлю с подсоленной водой (столовая ложка соли на каждые 2 литра воды).

Пока вода закипает, на большой сковороде на среднем огне нагрейте оливковое масло. Бекон нарежьте на кубики, забросьте в сковороду и готовьте медленно до хрустящей корочки.

Добавьте измельченный чеснок и готовьте еще минуту, затем выключите огонь и положите бекон и чеснок в большую миску.

В небольшой миске взбейте яйца и подмешайте примерно половину сыра.

Как только вода закипит, добавьте сухие макароны и варите, не накрывая.

Когда макароны будут еле твердыми щипцами переложите их в миску с беконом и чесноком. Оставьте немного воды, в которой варилась паста.

Перекладывайте макароны из кастрюли в миску быстро, чтобы они были горячими. Тепло пасты должно нагреть яйца настолько, чтобы создать нежный соус.

Добавьте взбитые яйца с сыром и быстро перемешайте. Посолите по вкусу. Добавьте немного воды, в которой варилась паста, чтобы карбонара не была сухой.

Подавайте сразу с оставшимся пармезаном и свежемолотым черным перцем.

Приятного аппетита!

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