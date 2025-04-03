Приготовить запеченную рыбу в духовке несложно – достаточно правильно ее выбрать, добавить любимые специи и запечь с лимоном. Рецептом вкусной и сочной запеченной форели делится 24 Канал со ссылкой на Shuba.
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Запеченная форель в духовке
- Время: 40 минут
- Порции: 8
Ингредиенты:
– 2 форели свежие;
– 2 лука;
– 1 лимон;
– 1/2 чайной ложки душицы;
– 1/2 чайной ложки чеснока сушеного;
– 2 столовые ложки соли;
– 1/4 чайные ложки черного перца;
– 1 столовая ложка масла подсолнечного.
Приготовление:
- Почистите и выпотрошите рыбу. Натрите ее снаружи и изнутри маслом, посыпьте черным перцем, чесноком и душицей.
- Почистите лук, нарежьте его кольцами. В форме для запекания выложите подушку из лука.
- Вымойте лимон, нарежьте его ломтиками.
- Положите форель на луковую подушку. Внутрь каждой рыбы положите ломтики лимона.
- Запекайте форель в духовке при температуре 180 градусов в течение 20 – 25 минут. Ваша рыбка готова.
Приятного аппетита!
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