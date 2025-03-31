Этот холодный суп не только дарит ощущение свежести, но и является сытным и питательным. Окрошка имеет множество вариаций, зависящих от региона и личных предпочтений. Классическим рецептом Окрошки со сметаной и кефиром сегодня делится 24 Канал со ссылкой на Эспрессо.

Читайте также Даже тереть не нужно: драники по этому рецепту вас приятно удивят

Окрошка – рецепт классический со сметаной и кефиром

Время: 1 час

1 час Порции: 6

Ингредиенты:

– 3 огурца;

– 5 редисок;

– 4 яйца;

– 300 граммов вареной колбасы;

– 4 картофелины;

– 4 столовые ложки сметаны;

– 1 литр кефира;

– 180 граммов зеленого лука;

– 50 граммов укропа, петрушки;

– 1 чайная ложка горчицы;

– соль и черный перец – по вкусу;

– вода холодная кипяченая или минеральная;

– 1,5 столовой ложки сока лимона.

Приготовление:

Отварите в отдельных кастрюлях яйца и картофель до готовности.

Помойте овощи и зелень. Нарежьте кубиком огурцы, колбасу, редиску, картофель и яйца.

Лук, укроп и петрушку нарежьте мелко.

Все нарезанные ингредиенты переложите в глубокую посудину.

Приготовьте заправку. Смешайте сметану, кефир, сок лимона, соль, перец и заправьте суп. Все хорошо перемешайте.

Добавьте в окрошку холодную кипяченую воду или минералку. Контролируйте консистенцию супа по желанию.

Приятного аппетита!

Тоже приготовьте: постные котлеты без грамма мяса и яиц.