Этот холодный суп не только дарит ощущение свежести, но и является сытным и питательным. Окрошка имеет множество вариаций, зависящих от региона и личных предпочтений. Классическим рецептом Окрошки со сметаной и кефиром сегодня делится 24 Канал со ссылкой на Эспрессо.
Читайте также Даже тереть не нужно: драники по этому рецепту вас приятно удивят
Окрошка – рецепт классический со сметаной и кефиром
- Время: 1 час
- Порции: 6
Ингредиенты:
– 3 огурца;
– 5 редисок;
– 4 яйца;
– 300 граммов вареной колбасы;
– 4 картофелины;
– 4 столовые ложки сметаны;
– 1 литр кефира;
– 180 граммов зеленого лука;
– 50 граммов укропа, петрушки;
– 1 чайная ложка горчицы;
– соль и черный перец – по вкусу;
– вода холодная кипяченая или минеральная;
– 1,5 столовой ложки сока лимона.
Приготовление:
- Отварите в отдельных кастрюлях яйца и картофель до готовности.
- Помойте овощи и зелень. Нарежьте кубиком огурцы, колбасу, редиску, картофель и яйца.
- Лук, укроп и петрушку нарежьте мелко.
- Все нарезанные ингредиенты переложите в глубокую посудину.
- Приготовьте заправку. Смешайте сметану, кефир, сок лимона, соль, перец и заправьте суп. Все хорошо перемешайте.
- Добавьте в окрошку холодную кипяченую воду или минералку. Контролируйте консистенцию супа по желанию.
Приятного аппетита!
Тоже приготовьте: постные котлеты без грамма мяса и яиц.