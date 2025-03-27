Веганские котлеты завоевали популярность не только благодаря своему замечательному вкусу, но и универсальности, ведь с ними можно постоянно экспериментировать. Рецептом постных котлет без мяса и яиц рассказывает 24 Канал со ссылкой на YouTube-канал "Карпатская Хозяйка".
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Постные котлеты – рецепт
- Время: 50 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 200 граммов овсяных хлопьев быстрого приготовления;
– 200 миллилитров кипятка;
– 1 чайная ложка овощной приправы;
– 300 граммов картофеля;
– 1 луковица;
– 1 чайная ложка соды;
– 0,5 чайной ложки черного перца;
– 1 чайная ложка сухого чеснока;
– 1 чайная ложка сладкой паприки;
– 0,5 чайной ложки мускатного ореха.
Приготовление:
- Добавьте овощную приправу в кипяток, перемешайте и залейте хлопья. Накройте посудину крышкой на 15 минут, чтобы хлопья запарились.
- Перемешайте натертые на терке лук и картофель, посолите. Через 15 минут добавьте к ним хлопья.
- Добавьте все специи, тщательно перемешайте и оставьте фарш еще на 10 минут.
- Сформируйте котлеты, обваляйте их в муке. Обжарьте на сковороде с разогретым маслом до золотистости с обеих сторон.
Приятного аппетита!
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