Веганские котлеты завоевали популярность не только благодаря своему замечательному вкусу, но и универсальности, ведь с ними можно постоянно экспериментировать. Рецептом постных котлет без мяса и яиц рассказывает 24 Канал со ссылкой на YouTube-канал "Карпатская Хозяйка".

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Постные котлеты – рецепт

Время: 50 минут

50 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– 200 граммов овсяных хлопьев быстрого приготовления;

– 200 миллилитров кипятка;

– 1 чайная ложка овощной приправы;

– 300 граммов картофеля;

– 1 луковица;

– 1 чайная ложка соды;

– 0,5 чайной ложки черного перца;

– 1 чайная ложка сухого чеснока;

– 1 чайная ложка сладкой паприки;

– 0,5 чайной ложки мускатного ореха.

Приготовление:

Добавьте овощную приправу в кипяток, перемешайте и залейте хлопья. Накройте посудину крышкой на 15 минут, чтобы хлопья запарились.

Перемешайте натертые на терке лук и картофель, посолите. Через 15 минут добавьте к ним хлопья.

Добавьте все специи, тщательно перемешайте и оставьте фарш еще на 10 минут.

Сформируйте котлеты, обваляйте их в муке. Обжарьте на сковороде с разогретым маслом до золотистости с обеих сторон.

Приятного аппетита!

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