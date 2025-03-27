Веганські котлети завоювали популярність не тільки завдяки своєму чудовому смаку, але й універсальності, адже з ними можна постійно експериментувати. Рецептом пісних котлет без м'яса та яєць розповідає 24 Канал з посиланням на YouTube-канал "Карпатська Господиня".

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Пісні котлети – рецепт

Час: 50 хвилин

50 хвилин Порції: 1

Інгредієнти:

– 200 грамів вівсяних пластівців швидкого приготування;

– 200 мілілітрів окропу;

– 1 чайна ложка овочевої приправи;

– 300 грамів картоплі;

– 1 цибулина;

– 1 чайна ложка соди;

– 0,5 чайної ложки чорного перцю;

– 1 чайна ложка сухого часнику;

– 1 чайна ложка солодкої паприки;

– 0,5 чайної ложки мускатного горіха.

Приготування:

Додайте овочеву приправу в окріп, перемішайте й залийте пластівці. Накрийте посудину кришкою на 15 хвилин, щоб пластівці запарилися.

Перемішайте натерті на тертці цибулю й картоплю, посоліть. За 15 хвилин додайте до них пластівці.

Додайте всі спеції, ретельно перемішайте й залиште фарш ще на 10 хвилин.

Сформуйте котлети, обваляйте їх у борошні. Обсмажте на сковороді з розігрітою олією до золотистості з обох сторін.

Смачного!

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