Веганські котлети завоювали популярність не тільки завдяки своєму чудовому смаку, але й універсальності, адже з ними можна постійно експериментувати. Рецептом пісних котлет без м'яса та яєць розповідає 24 Канал з посиланням на YouTube-канал "Карпатська Господиня".
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Пісні котлети – рецепт
- Час: 50 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 200 грамів вівсяних пластівців швидкого приготування;
– 200 мілілітрів окропу;
– 1 чайна ложка овочевої приправи;
– 300 грамів картоплі;
– 1 цибулина;
– 1 чайна ложка соди;
– 0,5 чайної ложки чорного перцю;
– 1 чайна ложка сухого часнику;
– 1 чайна ложка солодкої паприки;
– 0,5 чайної ложки мускатного горіха.
Приготування:
- Додайте овочеву приправу в окріп, перемішайте й залийте пластівці. Накрийте посудину кришкою на 15 хвилин, щоб пластівці запарилися.
- Перемішайте натерті на тертці цибулю й картоплю, посоліть. За 15 хвилин додайте до них пластівці.
- Додайте всі спеції, ретельно перемішайте й залиште фарш ще на 10 хвилин.
- Сформуйте котлети, обваляйте їх у борошні. Обсмажте на сковороді з розігрітою олією до золотистості з обох сторін.
Смачного!
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