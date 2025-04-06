З цієї нагоди 24 Канал пропонує рецепт, за яким відома італійська паста готується всього за 30 хвилин. Відтворіть "Карбонару" на власній кухні й ви!

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Паста "Карбонара"

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 12 мілілітрів олії оливкової Extra Virgin;

– 225 грамів бекону;

– 1 зубок часнику;

– 3 яйця;

– 100 грамів пармезану тертого;

– 450 грамів спагеті;

– сіль – на смак;

– перець чорний мелений – на смак.

Приготування:

Поставте кип'ятитися велику каструлю з підсоленою водою (столова ложка солі на кожні 2 літри води).

Поки вода закипає, на великій сковороді на середньому вогні нагрійте оливкову олію. Бекон наріжте на кубики, закиньте до сковороди й готуйте повільно до хрусткої скоринки.

Додайте подрібнений часник і готуйте ще хвилину, потім вимкніть вогонь і покладіть бекон і часник у велику миску.

У невеликій мисці збийте яйця і підмішайте приблизно половину сиру.

Щойно вода закипить, додайте сухі макарони і варіть, не накриваючи.

Коли макарони будуть ледве твердими щипцями перекладіть їх у миску з беконом і часником. Залиште трохи води, в якій варилася паста.

Перекладайте макарони з каструлі в миску швидко, щоб вони були гарячими. Тепло пасти повинно нагріти яйця настільки, щоб створити ніжний соус.

Додайте збиті яйця із сиром і швидко перемішайте. Посоліть на смак. Додайте трохи води, в якій варилася паста, щоб карбонара не була сухою.

Подавайте відразу з рештою пармезану та свіжомеленого чорного перцю.

Смачного!

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