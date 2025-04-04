Якщо у вас зранку є зайвих пів години – ці вареники будуть ідеальним сніданком. Рецептом ділиться 24 Канал з посиланням на Woman24.
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Ліниві вареники
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
Інгредієнти:
– 350 грамів кисломолочного сиру;
– 2 столові ложки цукру;
– 3 столові ложки манної крупи;
– 2 столові ложки борошна;
– 1 яйце.
Приготування:
- Візьміть сир, сіль та цукор, розітріть все ложкою об стінки миски.
- Додайте манну крупу та борошно. Замісіть тісто й залиште на 15 хвилин, щоб манка забрала зайву вологу.
- Викладіть сирну масу на присипану борошном поверхню. Після цього поділіть його на 4 частини.
- Сформуйте кожну частину у вигляді ковбаски й наріжте на маленькі шматочки. Зробіть з них кульки чи палички та відваріть у підсоленій воді.
- Подавайте зі сметаною, ягодами або джемом.
Смачного!
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