Якщо у вас зранку є зайвих пів години – ці вареники будуть ідеальним сніданком. Рецептом ділиться 24 Канал з посиланням на Woman24.

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Ліниві вареники

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 350 грамів кисломолочного сиру;

– 2 столові ложки цукру;

– 3 столові ложки манної крупи;

– 2 столові ложки борошна;

– 1 яйце.

Приготування:

Візьміть сир, сіль та цукор, розітріть все ложкою об стінки миски.

Додайте манну крупу та борошно. Замісіть тісто й залиште на 15 хвилин, щоб манка забрала зайву вологу.

Викладіть сирну масу на присипану борошном поверхню. Після цього поділіть його на 4 частини.

Сформуйте кожну частину у вигляді ковбаски й наріжте на маленькі шматочки. Зробіть з них кульки чи палички та відваріть у підсоленій воді.

Подавайте зі сметаною, ягодами або джемом.

Смачного!

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