Якщо вдома завалялася упаковка тіста філо, й ви не знаєте, що з нею робити, 24 Канал пропонує 2 смачні ідеї. Приготуємо пиріг з сиром і зеленню та яблучний струдель.

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Пиріг з тіста філо з сиром та зеленню

  • Час: 55 хвилин
  • Порції: 15

Інгредієнти:
– 400 грамів тіста філо;
– 3 яйця;
– 400 грамів сиру кисломолочного;
– 400 грамів фети;
– 150 грамів сиру твердого;
– 1 пучок петрушки;
– 8 томаті в'ялених;
– 2 зубки часнику;
– 1 чайна ложка прованських трав;
– сіль – на смак;
– оливкова олія – на смак;
– кунжут чорний – на смак.

Як спекти цей пиріг: дивіться відео

Приготування:

  1. Томати дістаньте з олії, поріжте шматочками, як на відео. Петрушку і часник подрібніть.
  2. М'які сири подрібніть виделкою, так щоб лишалися грудочки, всипте натертий твердий сир.
  3. Додайте до цієї сирної маси томати, зелень, часник, прованські трави й дрібку солі.
  4. Яйця злегка збийте виделкою, влийте в масу, обережно все перемішайте.
  5. Велике деко для випікання злегка змажте олією. Викладіть філо, як на відео, у 2 шари, щоб краї трохи звисали. Полийте 2 столовими ложками оливкової олії з томатів.
  6. Викладіть начинку і прикрийте тістом, що звисає. Центр пирога накрийте тістом у 2 шари.
  7. Листи, що залишилися, викладіть зверху збираючи хвилями. Збризніть все олією і присипте кунжутом.
  8. Випікайте в духовці при температурі 180 градусів протягом 40 хвилин до рум'яності.
  9. Подавати можете як теплим, так і холодним. Але надовго його не відкладайте, бо він втратить свою хрусткість.

Смачного!

Яблучний струдель з тіста філо

  • Час: 1 година
  • Порції: 4

Інгредієнти:
– 400 грамів тіста філо;
– 5 яблук;
– 70 грамів родзинок;
– 100 грамів цукру;
– 3 столові ложки панірувальних сухарів;
– 2 чайні ложки кориці меленої;
– 100 грамів масла вершкового;
– 1/4 лимона;
– цукрова пудра – на смак;
– 1 жовток;
– 20 мілілітрів молока.

Як спекти яблучний струдель: дивіться відео

Приготування:

  1. Тісто філо заздалегідь дістаньте з холодильника та розморозьте.
  2. Яблука почистьте, видаліть серцевину та всі перетинки. Поріжте дрібними шматочками, як на відео.
  3. Вичавіть на яблука сік лимона, перемішайте, додайте цукор і корицю, ще раз все перемішайте.
  4. Всипте панірувальні сухарі, щоб забрати зайву рідину. Додайте промиті родзинки, перемішайте.
  5. Розтопіть вершкове масло. Викладіть на робочу поверхню лист тіста філо, змажте маслом, викладіть зверху ще лист і змажте маслом. Так викладіть 4 – 5 листів для одного струдля та стільки ж – для другого.
  6. Зверху викладіть начинку, згорніть рулетом підвертаючи краї. Збийте жовток з молоком, змажте зверху струдлі.
  7. Випікайте на застеленому пергаментом деці 35 – 40 хвилин за 180 градумів. Одразу присипте цукровою пудрою і смакуйте.

Готово!

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