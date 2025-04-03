Якщо вдома завалялася упаковка тіста філо, й ви не знаєте, що з нею робити, 24 Канал пропонує 2 смачні ідеї. Приготуємо пиріг з сиром і зеленню та яблучний струдель.

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Пиріг з тіста філо з сиром та зеленню

Час: 55 хвилин

55 хвилин Порції: 15

Інгредієнти:

– 400 грамів тіста філо;

– 3 яйця;

– 400 грамів сиру кисломолочного;

– 400 грамів фети;

– 150 грамів сиру твердого;

– 1 пучок петрушки;

– 8 томаті в'ялених;

– 2 зубки часнику;

– 1 чайна ложка прованських трав;

– сіль – на смак;

– оливкова олія – на смак;

– кунжут чорний – на смак.

Як спекти цей пиріг: дивіться відео

Приготування:

Томати дістаньте з олії, поріжте шматочками, як на відео. Петрушку і часник подрібніть.

М'які сири подрібніть виделкою, так щоб лишалися грудочки, всипте натертий твердий сир.

Додайте до цієї сирної маси томати, зелень, часник, прованські трави й дрібку солі.

Яйця злегка збийте виделкою, влийте в масу, обережно все перемішайте.

Велике деко для випікання злегка змажте олією. Викладіть філо, як на відео, у 2 шари, щоб краї трохи звисали. Полийте 2 столовими ложками оливкової олії з томатів.

Викладіть начинку і прикрийте тістом, що звисає. Центр пирога накрийте тістом у 2 шари.

Листи, що залишилися, викладіть зверху збираючи хвилями. Збризніть все олією і присипте кунжутом.

Випікайте в духовці при температурі 180 градусів протягом 40 хвилин до рум'яності.

Подавати можете як теплим, так і холодним. Але надовго його не відкладайте, бо він втратить свою хрусткість.

Смачного!

Яблучний струдель з тіста філо

Час: 1 година

1 година Порції: 4

Інгредієнти:

– 400 грамів тіста філо;

– 5 яблук;

– 70 грамів родзинок;

– 100 грамів цукру;

– 3 столові ложки панірувальних сухарів;

– 2 чайні ложки кориці меленої;

– 100 грамів масла вершкового;

– 1/4 лимона;

– цукрова пудра – на смак;

– 1 жовток;

– 20 мілілітрів молока.

Як спекти яблучний струдель: дивіться відео

Приготування:

Тісто філо заздалегідь дістаньте з холодильника та розморозьте.

Яблука почистьте, видаліть серцевину та всі перетинки. Поріжте дрібними шматочками, як на відео.

Вичавіть на яблука сік лимона, перемішайте, додайте цукор і корицю, ще раз все перемішайте.

Всипте панірувальні сухарі, щоб забрати зайву рідину. Додайте промиті родзинки, перемішайте.

Розтопіть вершкове масло. Викладіть на робочу поверхню лист тіста філо, змажте маслом, викладіть зверху ще лист і змажте маслом. Так викладіть 4 – 5 листів для одного струдля та стільки ж – для другого.

Зверху викладіть начинку, згорніть рулетом підвертаючи краї. Збийте жовток з молоком, змажте зверху струдлі.

Випікайте на застеленому пергаментом деці 35 – 40 хвилин за 180 градумів. Одразу присипте цукровою пудрою і смакуйте.

Готово!

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