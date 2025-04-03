Якщо вдома завалялася упаковка тіста філо, й ви не знаєте, що з нею робити, 24 Канал пропонує 2 смачні ідеї. Приготуємо пиріг з сиром і зеленню та яблучний струдель.
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Пиріг з тіста філо з сиром та зеленню
- Час: 55 хвилин
- Порції: 15
Інгредієнти:
– 400 грамів тіста філо;
– 3 яйця;
– 400 грамів сиру кисломолочного;
– 400 грамів фети;
– 150 грамів сиру твердого;
– 1 пучок петрушки;
– 8 томаті в'ялених;
– 2 зубки часнику;
– 1 чайна ложка прованських трав;
– сіль – на смак;
– оливкова олія – на смак;
– кунжут чорний – на смак.
Як спекти цей пиріг: дивіться відео
Приготування:
- Томати дістаньте з олії, поріжте шматочками, як на відео. Петрушку і часник подрібніть.
- М'які сири подрібніть виделкою, так щоб лишалися грудочки, всипте натертий твердий сир.
- Додайте до цієї сирної маси томати, зелень, часник, прованські трави й дрібку солі.
- Яйця злегка збийте виделкою, влийте в масу, обережно все перемішайте.
- Велике деко для випікання злегка змажте олією. Викладіть філо, як на відео, у 2 шари, щоб краї трохи звисали. Полийте 2 столовими ложками оливкової олії з томатів.
- Викладіть начинку і прикрийте тістом, що звисає. Центр пирога накрийте тістом у 2 шари.
- Листи, що залишилися, викладіть зверху збираючи хвилями. Збризніть все олією і присипте кунжутом.
- Випікайте в духовці при температурі 180 градусів протягом 40 хвилин до рум'яності.
- Подавати можете як теплим, так і холодним. Але надовго його не відкладайте, бо він втратить свою хрусткість.
Смачного!
Яблучний струдель з тіста філо
- Час: 1 година
- Порції: 4
Інгредієнти:
– 400 грамів тіста філо;
– 5 яблук;
– 70 грамів родзинок;
– 100 грамів цукру;
– 3 столові ложки панірувальних сухарів;
– 2 чайні ложки кориці меленої;
– 100 грамів масла вершкового;
– 1/4 лимона;
– цукрова пудра – на смак;
– 1 жовток;
– 20 мілілітрів молока.
Як спекти яблучний струдель: дивіться відео
Приготування:
- Тісто філо заздалегідь дістаньте з холодильника та розморозьте.
- Яблука почистьте, видаліть серцевину та всі перетинки. Поріжте дрібними шматочками, як на відео.
- Вичавіть на яблука сік лимона, перемішайте, додайте цукор і корицю, ще раз все перемішайте.
- Всипте панірувальні сухарі, щоб забрати зайву рідину. Додайте промиті родзинки, перемішайте.
- Розтопіть вершкове масло. Викладіть на робочу поверхню лист тіста філо, змажте маслом, викладіть зверху ще лист і змажте маслом. Так викладіть 4 – 5 листів для одного струдля та стільки ж – для другого.
- Зверху викладіть начинку, згорніть рулетом підвертаючи краї. Збийте жовток з молоком, змажте зверху струдлі.
- Випікайте на застеленому пергаментом деці 35 – 40 хвилин за 180 градумів. Одразу присипте цукровою пудрою і смакуйте.
Готово!
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