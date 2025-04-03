Если дома завалялась упаковка теста фило, и вы не знаете, что с ней делать, 24 Канал предлагает 2 вкусные идеи. Приготовим пирог с сыром и зеленью и яблочный струдель.

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Пирог из теста фило с сыром и зеленью

Время: 55 минут

55 минут Порции: 15

Ингредиенты:

– 400 граммов теста фило;

– 3 яйца;

– 400 граммов сыра кисломолочного;

– 400 граммов феты;

– 150 граммов сыра твердого;

– 1 пучок петрушки;

– 8 томатов вяленых;

– 2 зубчика чеснока;

– 1 чайная ложка прованских трав;

– соль – по вкусу;

– оливковое масло – по вкусу;

– кунжут черный – по вкусу.

Как испечь этот пирог: смотрите видео

Приготовление:

Томаты достаньте из масла, порежьте кусочками, как на видео. Петрушку и чеснок измельчите.

Мягкие сыры измельчите вилкой, так чтобы оставались комочки, всыпьте натертый твердый сыр.

Добавьте к этой сырной массе томаты, зелень, чеснок, прованские травы и щепотку соли.

Яйца слегка взбейте вилкой, влейте в массу, осторожно все перемешайте.

Большой противень для выпекания слегка смажьте маслом. Выложите фило, как на видео, в 2 слоя, чтобы края немного свисали. Полейте 2 столовыми ложками оливкового масла из томатов.

Выложите начинку и прикройте свисающим тестом. Центр пирога накройте тестом в 2 слоя.

Оставшиеся листы, выложите сверху собирая волнами. Сбрызните все маслом и присыпьте кунжутом.

Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов в течение 40 минут до румяности.

Подавать можете как теплым, так и холодным. Но надолго его не откладывайте, ибо он потеряет свою хрусткость.

Приятного аппетита!

Яблочный струдель из теста фило

Время: 1 час

1 час Порции: 4

Ингредиенты:

– 400 граммов теста фило;

– 5 яблок;

– 70 граммов изюма;

– 100 граммов сахара;

– 3 столовые ложки панировочных сухарей;

– 2 чайные ложки корицы молотой;

– 100 граммов масла сливочного;

– 1/4 лимона;

– сахарная пудра – по вкусу;

– 1 желток;

– 20 миллилитров молока.

Как испечь яблочный струдель: смотрите видео

Приготовление:

Тесто фило заранее достаньте из холодильника и разморозьте.

Яблоки почистите, удалите сердцевину и все перепонки. Порежьте мелкими кусочками, как на видео.

Выжмите на яблоки сок лимона, перемешайте, добавьте сахар и корицу, еще раз все перемешайте.

Всыпьте панировочные сухари, чтобы забрать лишнюю жидкость. Добавьте промытый изюм, перемешайте.

Растопите сливочное масло. Выложите на рабочую поверхность лист теста фило, смажьте маслом, выложите сверху еще лист и смажьте маслом. Так выложите 4 – 5 листов для одного штрудля и столько же – для второго.

Сверху выложите начинку, сверните рулетом подворачивая края. Взбейте желток с молоком, смажьте сверху штрудли.

Выпекайте на застеленном пергаментом противне 35 – 40 минут при 180 градусах. Сразу присыпьте сахарной пудрой и смакуйте.

Готово!

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