Если у вас утром есть лишних полчаса – эти вареники будут идеальным завтраком. Рецептом делится 24 Канал со ссылкой на Woman24.

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Ленивые вареники

  • Время: 30 минут
  • Порции: 4

Ингредиенты:
– 350 граммов творога;
– 2 столовые ложки сахара;
– 3 столовые ложки манной крупы;
– 2 столовые ложки муки;
– 1 яйцо.

Приготовление:

  1. Возьмите творог, соль и сахар, разотрите все ложкой о стенки миски.
  2. Добавьте манную крупу и муку. Замесите тесто и оставьте на 15 минут, чтобы манка забрала лишнюю влагу.
  3. Выложите творожную массу на присыпанную мукой поверхность. После этого поделите его на 4 части.
  4. Сформируйте каждую часть в виде колбаски и нарежьте на маленькие кусочки. Сделайте из них шарики или палочки и отварите в подсоленной воде.
  5. Подавайте со сметаной, ягодами или джемом.

Приятного аппетита!

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