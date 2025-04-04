Если у вас утром есть лишних полчаса – эти вареники будут идеальным завтраком. Рецептом делится 24 Канал со ссылкой на Woman24.

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Ленивые вареники

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 350 граммов творога;

– 2 столовые ложки сахара;

– 3 столовые ложки манной крупы;

– 2 столовые ложки муки;

– 1 яйцо.

Приготовление:

Возьмите творог, соль и сахар, разотрите все ложкой о стенки миски.

Добавьте манную крупу и муку. Замесите тесто и оставьте на 15 минут, чтобы манка забрала лишнюю влагу.

Выложите творожную массу на присыпанную мукой поверхность. После этого поделите его на 4 части.

Сформируйте каждую часть в виде колбаски и нарежьте на маленькие кусочки. Сделайте из них шарики или палочки и отварите в подсоленной воде.

Подавайте со сметаной, ягодами или джемом.

Приятного аппетита!

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