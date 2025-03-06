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Новини Смачно Рецепти до свят Кохана оцінить: 3 салати, які ідеально підійдуть для святкування 8 березня
6 березня, 17:33
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Кохана оцінить: 3 салати, які ідеально підійдуть для святкування 8 березня

Марта Касіянчук

У перший місяць весни починає проявлятися довгоочікуване тепло і яскраве оновлення природи. Ця сезонна зміна приносить із собою і свято жіночності, яке вшановуватиметься 8 березня.

І, здивувати у Міжнародний жіночий день та свято весни свою дівчину, чи дружину, легко – приготовленими стравами власноруч. 24 Канал підготував для вас добірку смачних та оригінальних салатів, які неодмінно сподобаються усім.

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3 салати, які варто приготувати на 8 березня

  1. Салат з грейпфрутом і хамоном
  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 2

Інгредієнти:
– 1 грейпфрут;
– 60 грамів шпинату;
– хамон – до свого смаку;
– 80 грамів сиру брі.

Для заправки:
– 1 столова ложка оцту винного; 
– 1 чайна ложка меду; 
– 1 чайна ложка оливкової олії;
– діжонська гірчиця – до свого смаку;
– сіль, перець чорний, спеції – до свого смаку.

Приготування:

  1. Викладіть шпинат на тарілку. Зверху викладіть часточки грейпфрута і слайси хамону.
     
  2. В окремій мисці злегка збийте виделкою винний оцет, мед, оливкову олію і гірчицю. Посоліть, додайте перець або інші спеції.
     
  3. Полийте соусом салат, додайте нарізаний кубиками сир брі безпосередньо перед подачею.

Готово!

  1. Салат "Герцогиня"
  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 2

Інгредієнти: 
– 100 грамів сиру Дорблю;
– 2 ківі;
– 50 грамів волоських горіхів;
– 1/2 цибулі;
– 1 пучок петрушки;
– 1 качан листя салату.

Для заправки:
– 5 столових ложок оцту яблучного;
– 1 столова ложка цукру;
– 1 чайна ложка солі;
– 3 столові ложки олії;
– 1 чайна ложка гірчиці в зернах.

Приготування:

  1. Подрібніть цибулю і замаринуйте її. Для маринаду змішайте оцет, сіль і цукор.
     
  2. Подрібніть петрушку, наріжте ківі й сир великими кубиками. Листя салату порвіть руками, викладіть на дно тарілки або блюда. Тоді петрушку, зверху – ківі й сир.
     
  3. Тепер черга маринованої цибулі і горіхів.
     
  4. Для заправки змішайте гірчицю в зернах, рослинну олію і кілька ложок маринаду для цибулі. Полийте готовий салат заправкою і не перемішуйте – подавайте.

Смачного!

  1. Салат "Весна"
  • Час: 25 хвилин
  • Порції: 2

Інгредієнти:
– 1/4 качана пекінської капусти;
– 2 помідори;
– 2 огірки;
– 1 солодкий червоний перець;
– 1 куряче філе;
– панірувальні сухарі;
– сіль – до свого смаку;
– 3 – 4 столові ложки рослинної олії;
– зелена цибуля – за бажанням.

Приготування:

  1. Куряче філе обсмажте в сухарях по 2 хвилини з кожного боку.
     
  2. Огірки наріжте кружальцями, помідори та перець – кубиками, а капусту нашаткуйте.
     
  3. Додайте курку, посоліть на смак і заправте олією.
     
  4. Зелену цибулю додавайте в салат вже перед подачею на стіл.

Смачного!