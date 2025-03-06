Кохана оцінить: 3 салати, які ідеально підійдуть для святкування 8 березня

У перший місяць весни починає проявлятися довгоочікуване тепло і яскраве оновлення природи. Ця сезонна зміна приносить із собою і свято жіночності, яке вшановуватиметься 8 березня.

І, здивувати у Міжнародний жіночий день та свято весни свою дівчину, чи дружину, легко – приготовленими стравами власноруч. 24 Канал підготував для вас добірку смачних та оригінальних салатів, які неодмінно сподобаються усім.

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3 салати, які варто приготувати на 8 березня

Салат з грейпфрутом і хамоном

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 1 грейпфрут;

– 60 грамів шпинату;

– хамон – до свого смаку;

– 80 грамів сиру брі.



Для заправки:

– 1 столова ложка оцту винного;

– 1 чайна ложка меду;

– 1 чайна ложка оливкової олії;

– діжонська гірчиця – до свого смаку;

– сіль, перець чорний, спеції – до свого смаку.

Приготування:

Викладіть шпинат на тарілку. Зверху викладіть часточки грейпфрута і слайси хамону.

В окремій мисці злегка збийте виделкою винний оцет, мед, оливкову олію і гірчицю. Посоліть, додайте перець або інші спеції.

Полийте соусом салат, додайте нарізаний кубиками сир брі безпосередньо перед подачею.

Готово!

Салат "Герцогиня"

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 100 грамів сиру Дорблю;

– 2 ківі;

– 50 грамів волоських горіхів;

– 1/2 цибулі;

– 1 пучок петрушки;

– 1 качан листя салату.



Для заправки:

– 5 столових ложок оцту яблучного;

– 1 столова ложка цукру;

– 1 чайна ложка солі;

– 3 столові ложки олії;

– 1 чайна ложка гірчиці в зернах.

Приготування:

Подрібніть цибулю і замаринуйте її. Для маринаду змішайте оцет, сіль і цукор.

Подрібніть петрушку, наріжте ківі й сир великими кубиками. Листя салату порвіть руками, викладіть на дно тарілки або блюда. Тоді петрушку, зверху – ківі й сир.

Тепер черга маринованої цибулі і горіхів.

Для заправки змішайте гірчицю в зернах, рослинну олію і кілька ложок маринаду для цибулі. Полийте готовий салат заправкою і не перемішуйте – подавайте.

Смачного!

Салат "Весна"

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 1/4 качана пекінської капусти;

– 2 помідори;

– 2 огірки;

– 1 солодкий червоний перець;

– 1 куряче філе;

– панірувальні сухарі;

– сіль – до свого смаку;

– 3 – 4 столові ложки рослинної олії;

– зелена цибуля – за бажанням.

Приготування:

Куряче філе обсмажте в сухарях по 2 хвилини з кожного боку.

Огірки наріжте кружальцями, помідори та перець – кубиками, а капусту нашаткуйте.

Додайте курку, посоліть на смак і заправте олією.

Зелену цибулю додавайте в салат вже перед подачею на стіл.

Смачного!