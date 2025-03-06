І, здивувати у Міжнародний жіночий день та свято весни свою дівчину, чи дружину, легко – приготовленими стравами власноруч. 24 Канал підготував для вас добірку смачних та оригінальних салатів, які неодмінно сподобаються усім.
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3 салати, які варто приготувати на 8 березня
- Салат з грейпфрутом і хамоном
- Час: 20 хвилин
- Порції: 2
Інгредієнти:
– 1 грейпфрут;
– 60 грамів шпинату;
– хамон – до свого смаку;
– 80 грамів сиру брі.
Для заправки:
– 1 столова ложка оцту винного;
– 1 чайна ложка меду;
– 1 чайна ложка оливкової олії;
– діжонська гірчиця – до свого смаку;
– сіль, перець чорний, спеції – до свого смаку.
Приготування:
- Викладіть шпинат на тарілку. Зверху викладіть часточки грейпфрута і слайси хамону.
- В окремій мисці злегка збийте виделкою винний оцет, мед, оливкову олію і гірчицю. Посоліть, додайте перець або інші спеції.
- Полийте соусом салат, додайте нарізаний кубиками сир брі безпосередньо перед подачею.
Готово!
- Салат "Герцогиня"
- Час: 20 хвилин
- Порції: 2
Інгредієнти:
– 100 грамів сиру Дорблю;
– 2 ківі;
– 50 грамів волоських горіхів;
– 1/2 цибулі;
– 1 пучок петрушки;
– 1 качан листя салату.
Для заправки:
– 5 столових ложок оцту яблучного;
– 1 столова ложка цукру;
– 1 чайна ложка солі;
– 3 столові ложки олії;
– 1 чайна ложка гірчиці в зернах.
Приготування:
- Подрібніть цибулю і замаринуйте її. Для маринаду змішайте оцет, сіль і цукор.
- Подрібніть петрушку, наріжте ківі й сир великими кубиками. Листя салату порвіть руками, викладіть на дно тарілки або блюда. Тоді петрушку, зверху – ківі й сир.
- Тепер черга маринованої цибулі і горіхів.
- Для заправки змішайте гірчицю в зернах, рослинну олію і кілька ложок маринаду для цибулі. Полийте готовий салат заправкою і не перемішуйте – подавайте.
Смачного!
- Салат "Весна"
- Час: 25 хвилин
- Порції: 2
Інгредієнти:
– 1/4 качана пекінської капусти;
– 2 помідори;
– 2 огірки;
– 1 солодкий червоний перець;
– 1 куряче філе;
– панірувальні сухарі;
– сіль – до свого смаку;
– 3 – 4 столові ложки рослинної олії;
– зелена цибуля – за бажанням.
Приготування:
- Куряче філе обсмажте в сухарях по 2 хвилини з кожного боку.
- Огірки наріжте кружальцями, помідори та перець – кубиками, а капусту нашаткуйте.
- Додайте курку, посоліть на смак і заправте олією.
- Зелену цибулю додавайте в салат вже перед подачею на стіл.
Смачного!