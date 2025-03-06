И, удивить в Международный женский день и праздник весны свою девушку, или жену, легко – приготовленными блюдами собственноручно. 24 Канал подготовил для вас подборку вкусных и оригинальных салатов, которые непременно понравятся всем.
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3 салата, которые стоит приготовить на 8 марта
- Салат с грейпфрутом и хамоном
- Время: 20 минут
- Порции: 2
Ингредиенты:
– 1 грейпфрут;
– 60 граммов шпината;
– хамон – по своему вкусу;
– 80 граммов сыра бри.
Для заправки:
– 1 столовая ложка уксуса винного;
– 1 чайная ложка меда;
– 1 чайная ложка оливкового масла;
– дижонская горчица – по своему вкусу;
– соль, перец черный, специи – по своему вкусу.
Приготовление:
- Выложите шпинат на тарелку. Сверху выложите дольки грейпфрута и слайсы хамона.
- В отдельной миске слегка взбейте вилкой винный уксус, мед, оливковое масло и горчицу. Посолите, добавьте перец или другие специи.
- Полейте соусом салат, добавьте нарезанный кубиками сыр бри непосредственно перед подачей.
Готово!
- Салат "Герцогиня"
- Время: 20 минут
- Порции: 2
Ингредиенты:
– 100 граммов сыра Дорблю;
– 2 киви;
– 50 граммов грецких орехов;
– 1/2 лука;
– 1 пучок петрушки;
– 1 кочан листьев салата.
Для заправки:
– 5 столовых ложек уксуса яблочного;
– 1 столовая ложка сахара;
– 1 чайная ложка соли;
– 3 столовые ложки растительного масла;
– 1 чайная ложка горчицы в зернах.
Приготовление:
- Измельчите лук и замаринуйте его. Для маринада смешайте уксус, соль и сахар.
- Измельчите петрушку, нарежьте киви и сыр крупными кубиками. Листья салата порвите руками, выложите на дно тарелки или блюда. Тогда петрушку, сверху – киви и сыр.
- Теперь очередь маринованного лука и орехов.
- Для заправки смешайте горчицу в зернах, растительное масло и несколько ложек маринада для лука. Полейте готовый салат заправкой и не перемешивайте – подавайте.
Приятного аппетита!
- Салат "Весна"
- Время: 25 минут
- Порции: 2
Ингредиенты:
– 1/4 кочана пекинской капусты;
– 2 помидора;
– 2 огурца;
– 1 сладкий красный перец;
– 1 куриное филе;
– панировочные сухари;
– соль – по своему вкусу;
– 3 – 4 столовые ложки растительного масла;
– зеленый лук – по желанию.
Приготовление:
- Куриное филе обжарьте в сухарях по 2 минуты с каждой стороны.
- Огурцы нарежьте кружочками, помидоры и перец – кубиками, а капусту нашинкуйте.
- Добавьте курицу, посолите по вкусу и заправьте маслом.
- Зеленый лук добавляйте в салат уже перед подачей на стол.
Приятного аппетита!