Лише банани та яйця: смачний сніданок без грама цукру

Млинці з улюбленими додатками стануть чудовим початком дня. Треба лише три інгредієнти та кілька хвилин, аби насолоджуватися ранковою кавою та смачною стравою.

Цей сніданок стане справжнім подарунком для тих, хто дбає про свою фігуру, а також для людей з діабетом. Втім, якщо ви не можете уявити свого життя без солодкого, то на допомогу прийдуть нутелла, згущене молоко, варення або інші додатки. 24 Канал пропонує приготувати смачні млинці за 10 хвилин з рецептом порталу "Шуба".

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Рецепт швидких млинців з бананом

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

– 2 банани;

– 1 яйце;

– 5 мілілітрів олії.

Приготування:

Розминаємо банани виделкою. Вбиваємо яйце та перемішуємо до однорідності. Легко змащуємо сковорідку олією та смажимо з обох боків до золотистого кольору. За бажанням можна подати млинці з улюбленими додатками.

Смачного!

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