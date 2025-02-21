Цей сніданок стане справжнім подарунком для тих, хто дбає про свою фігуру, а також для людей з діабетом. Втім, якщо ви не можете уявити свого життя без солодкого, то на допомогу прийдуть нутелла, згущене молоко, варення або інші додатки. 24 Канал пропонує приготувати смачні млинці за 10 хвилин з рецептом порталу "Шуба".

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Рецепт швидких млинців з бананом

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

– 2 банани;

– 1 яйце;

– 5 мілілітрів олії.

Приготування:

Розминаємо банани виделкою. Вбиваємо яйце та перемішуємо до однорідності. Легко змащуємо сковорідку олією та смажимо з обох боків до золотистого кольору. За бажанням можна подати млинці з улюбленими додатками.

Смачного!

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