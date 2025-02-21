Цей сніданок стане справжнім подарунком для тих, хто дбає про свою фігуру, а також для людей з діабетом. Втім, якщо ви не можете уявити свого життя без солодкого, то на допомогу прийдуть нутелла, згущене молоко, варення або інші додатки. 24 Канал пропонує приготувати смачні млинці за 10 хвилин з рецептом порталу "Шуба".

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Рецепт швидких млинців з бананом

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 1

Інгредієнти:
– 2 банани;
– 1 яйце;
– 5 мілілітрів олії.

Приготування:

  1. Розминаємо банани виделкою.
  2. Вбиваємо яйце та перемішуємо до однорідності.
  3. Легко змащуємо сковорідку олією та смажимо з обох боків до золотистого кольору.
  4. За бажанням можна подати млинці з улюбленими додатками.

Смачного!

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