Цей сніданок стане справжнім подарунком для тих, хто дбає про свою фігуру, а також для людей з діабетом. Втім, якщо ви не можете уявити свого життя без солодкого, то на допомогу прийдуть нутелла, згущене молоко, варення або інші додатки. 24 Канал пропонує приготувати смачні млинці за 10 хвилин з рецептом порталу "Шуба".
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Рецепт швидких млинців з бананом
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– 2 банани;
– 1 яйце;
– 5 мілілітрів олії.
Приготування:
- Розминаємо банани виделкою.
- Вбиваємо яйце та перемішуємо до однорідності.
- Легко змащуємо сковорідку олією та смажимо з обох боків до золотистого кольору.
- За бажанням можна подати млинці з улюбленими додатками.
Смачного!
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