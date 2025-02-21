Этот завтрак станет настоящим подарком для тех, кто заботится о своей фигуре, а также для людей с диабетом. Впрочем, если вы не можете представить своей жизни без сладкого, то на помощь придут нутелла, сгущенное молоко, варенье или другие добавки. 24 Канал предлагает приготовить вкусные блины за 10 минут с рецептом портала "Шуба".
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Рецепт быстрых блинов с бананом
- Время: 10 минут
- Порций: 1
Ингредиенты:
– 2 банана;
– 1 яйцо;
– 5 миллилитров растительного масла.
Приготовление:
- Разминаем бананы вилкой.
- Вбиваем яйцо и перемешиваем до однородности.
- Легко смазываем сковородку маслом и жарим с обеих сторон до золотистого цвета.
- По желанию можно подать блины с любимыми добавками.
Приятного аппетита!
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