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19 травня, 23:46
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Смажте хоч по 100 штук: млинці з кабачків, з якими важко зупинитися

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Ці кабачки – ідеальна опція для зайнятих господинь. Прості інгредієнти, кілька хвилин – і ваша сім'я сита.

Улюблені кабачки, довершені вершковим смаком, просто неможливо пропустити повз. З цим рецептом ви зможете насолодитися сезоном досхочу, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".

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Рецепт млинців з кабачків 

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 8

Інгредієнти
– 4 яйця;
– 1/2 чайної ложки солі;
– 1 столова ложка цукру;
– 300 грамів борошна;
– 500 мілілітрів молока;
– 1 кілограм кабачків. 

Приготування

  1. Яйця збиваємо з сілюю та цукром, вливаємо молоко та поступово додаємо борошно, щоб не утворювалися грудочки. 
  2. Кабачки нарізємо шматочками, перебиваємо у блендері до однорідної маси та додаємо в тісто. Вливаємо трішки олії. 
  3. Обсмажуємо млинці як звичайні до золотистого кольору з двох боків. 

Смачного!

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