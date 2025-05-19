19 травня, 23:46
Смажте хоч по 100 штук: млинці з кабачків, з якими важко зупинитися
Ці кабачки – ідеальна опція для зайнятих господинь. Прості інгредієнти, кілька хвилин – і ваша сім'я сита.
Улюблені кабачки, довершені вершковим смаком, просто неможливо пропустити повз. З цим рецептом ви зможете насолодитися сезоном досхочу, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".
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Рецепт млинців з кабачків
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 4 яйця;
– 1/2 чайної ложки солі;
– 1 столова ложка цукру;
– 300 грамів борошна;
– 500 мілілітрів молока;
– 1 кілограм кабачків.
Приготування:
- Яйця збиваємо з сілюю та цукром, вливаємо молоко та поступово додаємо борошно, щоб не утворювалися грудочки.
- Кабачки нарізємо шматочками, перебиваємо у блендері до однорідної маси та додаємо в тісто. Вливаємо трішки олії.
- Обсмажуємо млинці як звичайні до золотистого кольору з двох боків.
Смачного!
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