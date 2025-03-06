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6 березня, 08:33
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Вони бувають навіть пісними: ніжні млинці без яєць та молока – який продукт їх замінить

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Млинці – це чудова нагода поласувати ними з улюбленими додатками або посмакувати з різноманітними начинками. І з цим рецептом ви можете бути впевненими в ідеальному результаті.

Млинці на кефірі – це не просто новий погляд на таку звичну страву. Вони виходять дуже ніжними, а оскільки в них не буде яєць та молока, то можна насолоджуватися ними навіть в піст, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

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Рецепт млинців на кефірі 

  • Час: 25 хвилин 
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 200 грамів борошна;
– 1 столова ложка цукру;
– 1/2 чайної ложки солі;
– 2 столові ложки олії;
– 0,5 літра мінеральної води. 

Приготування

  1. Візьміть 200 грамів просіяного борошна і змішайте з цукром, сіллю, олією та 250 мілілітрів води.
  2. Ретельно перемішайте всі компоненти вінчиком, щоб уникнути утворення грудочок.
  3. Влийте 250 мілілітрів мінеральної води, що залишилася, і знову перемішайте до однорідної маси. Дайте тісту настоятися протягом 15 хвилин.
  4. Розігрійте сковороду і зменште вогонь до трохи вище середнього рівня. Використовуючи черпак, акуратно виливайте тісто на сковороду, рівномірно розподіляючи його по поверхні.
  5. Обсмажуйте кожен млинець приблизно по 2 хвилини з обох боків до золотистого кольору.

Смачного!

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